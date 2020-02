Malore durante l’allenamento: morto Mirko Pelizzer della Telmar San Paolo Ariston

E’ spirato in ospedale a soli 26 anni Mirko Pellizer. Lo piangono la famiglia, i compagni di squadra, gli amici, che gli sono sempre stati vicini all’ospedale San Bortolo.

Mirko Pelizzer, 26 anni compiuti domenica, era un calciatore della Telmar San Paolo Ariston che si era sentito male in allenamento, colpito da ictus, la sera del 24 gennaio scorso.

“Ho male alla testa, ho male”. Era iniziato così il calvario di Mirko durante l’allenamento serale di venerdì 24 gennaio sul campo da calcio di via Gagliardotti a Vicenza. Un dolore che l’aveva fatto stramazzare al suolo, svenuto. Non si era trattato di arresto cardiaco e non c’era stato bisogno di usare il defibrillatore. Il problema era alla testa, come confermato dai medici che avrebbero riferito poi di un angioma congenito. Mirko era stato sottoposto a Tac e operato d’urgenza alla testa nel reparto di Neurochirurgia fino a notte fonda. Le condizioni dell’operaio metalmeccanico di Gazzo Padovano, amante del calcio, erano apparse subito gravi ma stabili. L’intervento era stato molto delicato e i primi test effettuati dai medici nei giorni successivi non avevano dato gli esiti sperati. Venti giorni di agonia e di speranza, poi il decesso. Un vuoto incolmabile rimane nel cuore di quanto lo hanno conosciuto.