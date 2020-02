Concedervi più spesso una frittura: ecco come è possibile

Se amate particolarmente la frittura e i cibi fritti croccanti all’esterno e morbidi all’interno, sapete anche che purtroppo questa modalità è sconsigliato perché dannosa per la salute. Inoltre, ci sono tanti altri saggi legati alla scrittura come per esempio i cattivi odori e lo sporco in cucina.

Esiste però un modo per concedervi una ottima frittura più spesso si chiama vincitrice ad aria calda. Scoprite di seguito quali sono i vantaggi nell’introdurre questo piccolo ma potente e pratico elettrodomestico da piazzare sul piano di lavoro della vostra cucina.

Per una frittura sana e gustosa

La friggitrice ad aria tefal è un piccolo elettrodomestico che non deve mancare in una cucina moderna e completa. Per la prima volta, potete finalmente concedervi una frittura più spesso perché riesce a friggere senza utilizzare grandi quantità di olio. È proprio cuocere in olio caldo che rende la frittura dannosa per la salute poiché comporta un aumento di valori negativi nel sangue come i grassi insaturi e il colesterolo. Finalmente con questo strumento potete friggere qualsiasi tipo di alimento senza sensi di colpa poiché riduce l’olio utilizzato anche del 90%. Basta, infatti, un solo cucchiaio di olio all’interno del cestello della vostra friggitrice ad aria per preparare le classiche patatine fritte, per esempio, o quello che più vi piace.

Nessuno cattivo odore in cucina o addosso

Il bello di utilizzare una friggitrice ad aria calda è non creare cattivi odori che restano in cucina per giorni e giorni. Sicuramente avrete già provato a friggere nel modo tradizionale ma vi siete pentiti perché in cucina c’era un cattivo odore e aria irrespirabile. Anche se cucinate con le finestre aperte e la cappa aspirante al massimo, l’olio che frigge crea una forte odore che si impregna anche negli abiti e nei capelli. Non ho più questo problema quando utilizzate una friggitrice ad aria che cucina con poco olio e il cestello chiuso. Si cucina qualcosa dell’odore particolarmente forte, non ci saranno odori residui. Anche per questo motivo, con un elettrodomestico di questo tipo potete concedervi una frittura più frequentemente.

Tante cotture diverse

È importante sottolineare il fatto che la vostra friggitrice ad aria non solo fringe ma ha tanti altri tipi di cottura per cucinare tutti i giorni pranzi e cene per familiari e amici. Questo piccolo elettrodomestico grado di trattare gli alimenti in modi diversi per una cucina sana e varia. Infatti, ci sono tanti programmi diversi da impostare per scongelare, mantecare, mescolare, arrostire, stufare, cucinare in umido, gratinare e tanto altro ancora. Se non siete mai stati molto abili in cucina, avete bisogno di questo particolare strumento che vi agevola al massimo. È fondamentale avere anche un regime alimentare bilanciato che includa tutti gli alimenti che possono essere cucinati in un modo diverso grazie a questo elettrodomestico. Si può tranquillamente dire che questo è un elettrodomestico rivoluzionario da avere assolutamente in cucina.