L’Inter tiene il passo di Juve e Lazio

Sono arrivati i tre punti. L’Inter vince la sua prima partita in Serie A del 2020. La squadra di Conte tiene il passo di Juve e Lazio vincendo 2-0 in terra friulana.

“Normale trovare difficoltà qui a Udine, dove sono bravi a chiudersi e ripartire. Mettere più qualità nella rosa serve proprio a sbrogliare queste situazione. La vittoria è stata meritata, anche se complicata. Non mi è piaciuto solo come ci siamo abbassati nel finale” afferma il tecnico.

I cambi (Brozovic e Sanchez) sono stati decisivi. “Una squadra come l’Inter deve avere anche una panchina importante. In campo dal 1′ avevamo un ragazzo di 20 anni, Bastoni, e uno di 17, Esposito. Lavoriamo anche per il futuro, ma l’impatto poi di Brozovic e Alexis è stato ottimo e al momento giusto”.