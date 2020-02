Il Lecce batte il Toro, allunga in classifica e si porta a tre punti di vantaggio dal Genoa

E’ crisi nera per il Toro. La squadra di Mazzarri è stata infilzata quattro volte da un Lecce a tratti spettacolare. I granata subisce il quarto k.o. consecutivo, restando nel buio tunnel di una crisi che va ben oltre i risultati e la mancanza di gioco.

Ancora senza successi in casa in questo campionato (in 10 partite, solo 5 pareggi), la formazione di Liverani non vinceva dal 30 novembre (0-1 a Firenze). Nel momento più difficile per le numerose assenze, ha saputo reagire, dominando la sfida.

I granata subiscono un’altra mortificazione, negli ultimi quattro incontri hanno incassato 17 gol (solo in questa settimana 15 in 3 gare), senza mai riuscire a reagire. Il Lecce allunga in classifica, portandosi a tre punti di vantaggio dal Genoa, terzultimo.