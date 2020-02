Benevento. Operaio napoletano di 58 morto sul lavoro in stazione

Un operaio napoletano di 58 anni è morto dopo essere caduto da un’impalcatura alta circa quattro metri a Benevento. Il lavoratore era in un cantiere all’interno della stazione ferroviaria centrale. A nulla sono valsi i soccorsi del 118. Il cinquantenne è morto nel violento impatto con il suolo.

L’uomo ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere a ridosso dei binari, confinante con via Mura della Caccia. Si tratta della costruzione di una struttura che dovrebbe ospitare i nuovi Uffici Movimento della stazione centrale. L’operaio sarebbe caduto dalla struttura in fase di realizzazione. Fatale l’impatto con il suolo da un’altezza di all’incirca 4 metri. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 dell’unità di rianimazione Croce Rossa, gli agenti della polizia ferroviaria e della volante.

La vittima è un operaio di 58 anni residente in un centro del napoletano. Sul posto il sostituto procuratore Maria Colucci che ha effettuato un sopralluogo con gli investigatori. Effettuati i rilievi per accertare l’esatta dinamica del tragico incidente sul lavoro. Al termine, su disposizione del magistrato, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Rummo per le successive indagini medico legali. L’area del cantiere è stata sequestrata per effettuare ulteriori accertamenti.