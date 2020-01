Festa della Polizia locale: la Regione Lombardia premia 26 agenti

L’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia Riccardo De Corato ha consegnato le onorificenze ai 26 operatori di Polizia locale che si sono distinti in particolari episodi avvenuti nel 2018. La cerimonia si è tenuta al Castello Visconteo di Pavia.

Alle premiazioni della festa regionale della Polizia locale hanno inoltre preso parte, tra gli altri, il prefetto della città, Silvana Tizzano, il deputato Alessandro Cattaneo, l’assessore regionale alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani, il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, il direttore generale della direzione Sicurezza della Regione Lombardia, Fabrizio Cristalli, il comandante della Polizia locale di Pavia, Flaviano Crocco. La cerimonia si è conclusa con la preghiera di San Sebastiano letta dal Commissario capo della Polizia locale, Stefano Volpato e la benedizione del Vescovo di Pavia, Corrado Sanguineti.

Le Polizie locali che hanno ottenuto i riconoscimenti sono quelle di Milano, Brescia, Mantova, Provincia di Como, Asola (MN), Boffalora Sopra Ticino (MI), Cantù (CO), Cormano (MI), Roverbella (MN), Seriate (BG), Stradella (PV), Unione di Comuni Bassa Bresciana Occidentale (BS).

Sono in tutto 15 gli episodi citati durante la consegna delle onorificenze e 26 gli agenti premiati.

BERGAMO – Polizia Locale di Seriate: Sovrintendente Cristian Bagini, Assistente Scelto Marco Enfissi, Agente Scelto Mirko Lizzola.

BRESCIA – Polizia Locale di Brescia: Ufficiale Commissario Luca Bonizzoni, Polizia Locale dell’Unione di Comuni Bassa Bresciana Occidentale (episodio ad Orzinuovi): Assistente Marco Zana.

COMO – Polizia Locale della Provincia di Como (episodio avvenuto a Cernobbio): Commissario Carlo Corani, Sovrintendente Gabriele Lombardo, Sovrintendente Renato Sorato.

Polizia Locale di Cantù: Assistente Scelto Marcantonio Ferrareis

MANTOVA – Polizia Locale di Mantova: Vice Comandante Luigi Marcone, Polizia Locale di Asola: Commissario Capo Marco Quatti.

Polizia Locale di Roverbella: Comandante Emanuele Feudatari, Agente Scelto Cesare Franchini, Agente Corrado Cordioli.

MILANO – Polizia Locale di Milano: Assistente scelto Maria Goduti, Assistente scelto Francesco Kirchner, Assistente scelto Alessandra Pugliese, Sovrintendente Renato Greco, Assistente Scelto Nicola Colucci, Assistente Scelto Francesco Sarcina, Agente Scelto Gianluca Dossi.

Polizia Locale di Cormano: Agente Scelto Cristian Loviscek, Agente Francesco Biccari.

Polizia Locale di Boffalora sopra Ticino: Assistente Antonio Damiano, Assistente Andrea Ramazzotti.

PAVIA – Polizia Locale di Stradella: Assistente Marco Marini.

DE CORATO – “L’altruismo e l’aiuto verso i cittadini fanno parte del Dna di ogni agente di Polizia locale – ha dichiarato l’assessore Riccardo De Corato. In una società in cui il bisogno di sicurezza si esprime con sempre maggior forza a diversi livelli, il vostro ruolo è fondamentale. Proprio perché riteniamo strategico questo tipo di lavoro, il mio Assessorato ha promosso numerose iniziative in questi anni”.

CINQUE MILIONI DI EURO PER DOTAZIONI STRUMENTALI – “Ci stiamo sempre più impegnando con nuovi bandi – ha aggiunto De Corato – per dotare gli agenti dei Comandi di Polizia locale lombardi di strumentazioni all’avanguardia. Dal 2019 ad oggi abbiamo stanziato quasi 5 milioni di euro per le dotazioni tecnico strumentali”.

FONDO DI GARANZIA – “Lo scorso luglio Regione Lombardia, su mio input – ha sottolineato l’assessore – ha istituito un fondo di garanzia pari a 800.000 euro, per una maggiore tutela nei confronti di donne e uomini della polizia locale. Un riconoscimento economico, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, nello svolgimento del servizio. Quanto fatto in questi anni da Regione Lombardia in materia di controllo e prevenzione degli incidenti stradali è un esempio per tutti a tal punto che il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha recentemente firmato un accordo con ANCI nel quale ha delineato le azioni da intraprendere. Azioni che come Regione, insieme a voi e ai vostri amministratori locali, abbiamo già da tempo messo in campo. Tra queste mi piace ricordare l’educazione stradale nelle scuole, le operazioni Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) e gli investimenti per migliorare la sicurezza stradale, automobilistica, ciclabile e pedonale”.

PIANI: CASTELLO VISCONTEO LOCATION IDEALE, GRAZIE AD AGENTI PER INTENSO LAVORO – “E’ per noi un onore aver ospitato all’interno della cornice del Castello Visconteo di Pavia la festa regionale della Polizia locale -ha evidenziato l’assessore regionale Silvia Piani. Ringrazio per l’intenso e quotidiano lavoro gli oltre 8000 agenti lombardi, un lavoro spesso oscuro, dietro le quinte. di ma di grandissima valenza sociale, sempre impegnati in prima linea a tutela della nostra sicurezza”.

RINGRAZIAMENTO PER LAVORO QUOTIDIANO – “Con i riconoscimenti consegnati oggi – ha concluso De Corato – vogliamo ringraziarvi per il lavoro che con grande sacrificio e competenza portate avanti ogni giorno. Siamo orgogliosi perché grazie a voi tutti la Lombardia può vantare un sistema di sicurezza all’avanguardia. Abbiamo voluto premiare chi con coraggio ha onorato il Corpo a cui appartiene”.