Napoli-Juve 2-1. Inter e Lazio guadagnano un punto sulla Lazio

Il Napoli di Gattuso, a sorpresa, regala al campionato una notte magica, che tiene aperto il discorso scudetto più di ogni altra cosa. I partenopei si impongono 2-1 al San Paolo. Niente fuga per la Vecchia Signora. Inter e Lazio guadagnano un punto sulla capolista, nonostante i rispettivi pareggi.

Può esultare Rino Gattuso. E’ la prima vera gioia da allenatore al San Paolo. Mai in precedenza gli era riuscito di conquistare i tre punti. Questa volta Zielinski e Insigne non hanno perdonato l’inconcludenza della Juve che, soltanto nel finale ha provato a rimettere in piedi il risultato dopo che Cristiano Ronaldo ha ridotto le distanze.

Il ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo non ha portato bene. Madama è stata brutta sul piano della manovra e per niente concreta sotto porta se si esclude il gol di Ronaldo. Il Napoli torna a vincere in campionato dopo poco più di tre mesi, l’ultima volta era stato contro il Verona, il 19 ottobre.