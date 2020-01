Truffe anziani a Milano: ripartono gli incontri nei municipi per la prevenzione

Ripartono domani, martedì 28 gennaio, gli incontri in tutti i municipi per aiutare le persone più anziane a prevenire e contrastare le truffe ai loro danni. Condotti da agenti della Polizia locale, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, gli appuntamenti sono nati nell’ambito del progetto “Contrasto alle truffe agli anziani” coordinato dalla Prefettura e dal Comune.

“Gli incontri dedicati alle persone più anziane nascono con l’idea che sia fondamentale partire dalla prevenzione per ridurre sempre più il numero delle vittime di truffe e raggiri” commenta la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo. “Appuntamenti come questi, uniti ad operazioni come Municipal fakes, fanno capire alle persone che non sono sole e che possono fare affidamento sulle Istituzioni: il primo passo per contrastare questi odiosi reati”.

Nove gli appuntamenti tra gennaio e febbraio per imparare a riconoscere i truffatori che si presentano a casa o che si possono incontrare per strada, per conoscere i casi più ricorrenti e le migliori precauzioni da adottare, ma anche i numeri utili da contattare se si è stati vittima dei reati di truffa e raggiro. I vademecum e i volantini che vengono distribuiti durante gli incontri sono stati resi disponibili anche per i comuni della Città metropolitana.