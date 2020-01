Scrivo creativo. Diventa uno scrittore con il metodo PMQ di Jacopo Lupi

Scrivo creativo. Diventa uno scrittore con il metodo PMQ illustra il percorso completo ideato da Jacopo Lupi che forma gli scrittori, ne aumenta la creatività e li rende autori consapevoli. Partendo dal suo progetto “Scrivo Creativo”, frutto di anni di studio, di pratica e di riflessione, l’autore ha deciso di condensare le sue conoscenze in un manuale che non solo rivela i segreti e le tecniche per una buona scrittura, ma propone anche molti esercizi in grado di portare l’aspirante autore a fare il salto di qualità verso la professione di scrittore. Suddiviso in tre macro argomenti, che sono poi le sezioni di cui si compone il metodo PMQ (Pratico, Mappe Mentali e Quantico), il testo si propone non solo di dare una base solida e tecnica agli scrittori ma anche di aiutarli ad esercitare la memoria e le sue connessioni e soprattutto a sfruttare il potere del cervello, per sprigionare la creatività sopita o, ancor peggio, inibita dal proprio severo giudice interiore. Nella prima parte del libro si trova il percorso che aiuterà l’aspirante autore a prepararsi alla scrittura: trovare l’ispirazione, il tema, pianificare e progettare il lavoro, e individuare la strategia giusta. Nella seconda parte si entra nel vivo della trama, nella creazione giusta dello spazio-tempo, e si approfondiscono i personaggi, per crearne di memorabili, quelli di cui gli editori si innamoreranno e che i lettori si ricorderanno per sempre. Il manuale è un viaggio da compiere passo dopo passo per diventare autori più consapevoli, effettuato anche grazie all’esempio di grandi scrittori che hanno regalato ai lettori storie e personaggi indimenticabili. E proprio a questi personaggi Lupi dedica molto spazio, e ne analizza i punti di forza e le peculiarità. Dopo una prima fase di emulazione l’autore spinge poi a costruirsi il proprio percorso personale, a valorizzare il proprio stile, a lavorare sulle proprie qualità. Dietro ogni piccolo o grande scrittore c’è tanta pratica, ore e ore di dedizione e sudore, e questo manuale cerca di essere una guida utile a seguire un metodo rigoroso che possa portare alla realizzazione del proprio sogno. Come affermò Thomas Mann: “Lo scrittore è un uomo che più di chiunque altro ha difficoltà a scrivere”, ed è proprio per questo che l’autore ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza decennale e le sue conoscenze per tutti coloro che desiderano migliorare la propria scrittura, affinché si possano superare le difficoltà e godere del proprio viaggio nella libertà creativa.

Dopo aver scritto più di dieci anni fa di getto il suo primo romanzo, Jacopo Lupi si scontra con il mondo editoriale, con la mancanza di una tecnica narrativa, di notizie per cercare un editore che lo aiutasse e di una strategia per far conoscere il proprio libro. E si rende conto che è la difficoltà di tutti gli emergenti. Enorme distanza tra scrittori ed editori, corsi di scrittura che non entrano mai nel pratico per trasformare e migliorare davvero la propria scrittura e le enormi difficoltà nel cercare un appiglio per pubblicare. Nasce così “Scrivo Creativo. Diventa uno Scrittore con il Metodo PMQ: Il Metodo Completo che Forma gli Scrittori, ne Aumenta la Creatività e li Rende Autori Consapevoli”. Questo libro è il frutto di dieci anni di formazione e studio per creare il Metodo per fare esplodere la propria creatività, per migliorare davvero la propria scrittura e aiutare in maniera pratica gli autori. Rendendoli così consapevoli dei loro mezzi, dei passi da fare nel mondo editoriale e diventare Scrittori Creativi Professionisti.

Jacopo Lupi è scrittore, editore e Book Coach. Fino ad ora ha già aiutato centinaia di autori emergenti a scrivere, pubblicare e promuovere libri. Nel campo editoriale da più di dieci anni, ha iniziato come scrittore emergente, ma dopo le tante porte in faccia ha deciso di studiare e sporcarsi le mani nel mondo editoriale con il solo obiettivo di aiutare e rendere la vita più facile ai giovani scrittori, attraverso corsi di scrittura e di book-marketing, consigli sui Social e soprattutto facendo nascere il Gruppo Editoriale YndY, con case editrici cucite addosso a ogni aspirante scrittore. Apre una libreria indipendente, la Punto e a Capo, dove ospita settimanalmente emergenti; crea inoltre due festival per giovani scrittori: Il Festival delle NarrAzioni e GiallOvidio, e cura direttamente il progetto di Formazione editoriale ScrivoCreativo. È autore di manuali sulla scrittura creativa, tra i quali “Scrivo creativo. Diventa uno scrittore con il metodo PMQ” (Bookness, 2019). Il suo esordio nella narrativa è stato il romanzo “Io Non Amo” (LupiEditore, 2016), tradotto anche per il mercato americano.