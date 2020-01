Lombardia attrae turisti per bellezza paesaggi e anche per prodotti tipici

Una collezione di scatti inediti sulle orme della storia e della cultura delle montagne lombarde. ‘A la moda vègia’ racconta i mestieri di ieri e i bambini della comunità tellina e valtellinese tra scorci rustici e angoli dal profumo antico. La mostra è stata inaugurata dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori a Palazzo Lombardia, presente il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini.

Promossa e organizzata dal Centro culturale Tellino, dall’Accademia del Pizzocchero di Teglio, da Arga Lombardia Liguria (Associazione interregionale di giornalisti agroambiente e food) in collaborazione con Regione Lombardia, l’esposizione propone una serie di immagini realizzate da due giovani fotografi, Patrizio Andreoli e Alessandro Bellani, che ritraggono 31 bambini che ripropongono i lavori del passato nella comunità valtellinese.

Gli scatti fotografici illustrano le radici della cultura della Comunità di Teglio, in Valtellina, riportando alla luce la memoria storica di mestieri antichi svolti da mani abili e operose.

“La cultura e la tradizione di un territorio come la Valtellina – ha commentato il presidente Fontana – sono espresse in maniera efficace in questa mostra allestita a Palazzo Lombardia. La presenza di un piatto tipico come i pizzoccheri è evocativa della capacità della nostra bella Lombardia di attrarre turisti e visitatori da tutto il mondo non solo per le bellezze artistiche e architettoniche ma anche per i prodotti tipici e le specialità che affascinano turisti e viaggiatori”.

“La mostra – ha dichiarato l’assessore Sertori – è rivolta soprattutto ai giovani per far capire loro la nostra cultura delle origini. Il patrimonio immateriale è il più importante da conservare e da trasmettere perché ci ha consentito di sopravvivere come comunità. Questa mostra concorre a trasmetterlo”.

‘A la moda vegia – mestieri di ieri, bambini di oggi’ è visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 presso lo Spazio mostre N3 a Palazzo Lombardia, in piazza Città di Lombardia, 1 a Milano, fino al 31 gennaio. Eccezionalmente, domenica 26 gennaio, in occasione dell’apertura straordinaria di Palazzo Lombardia sarà possibile ammirare i pannelli esposti dalle 10 alle 18.