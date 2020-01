Segnaletica di sicurezza efficace e conveniente? Scegli Inventivashop

Sono svariate le modalità con cui si esprime la comunicazione di un’impresa. Differenti canali che rispondono a diverse necessità, iscritti comunque nell’ambito di una strategia coerente e performante. La segnaletica aziendale e la segnaletica di sicurezza sono una pedina essenziale.

Grazie alla segnaletica aziendale vengono semplificati gli spostamenti verso i singoli uffici e attività, a giovarne è la produttività e l’efficienza dell’organizzazione. La collocazione del singolo elemento avverrà nell’ambito di una pianificazione complessiva, che deve guardarsi dalla ridondanza oltre che dall’incongruenza con il resto delle attività di comunicazione.

Assai rilevante è la questione della segnaletica di sicurezza, che ha un’incidenza sulle situazioni di rischio e pericolo relative al luogo di lavoro. È costituita da cartelli che trasmettono, con una forma facilmente riconoscibile e non ambigua, informazioni pertinenti circostanze che rappresentano una minaccia per la salute e la sicurezza di quanti si trovano in azienda.

Il dipendente deve osservare la segnaletica e non può apportare modifiche né tanto meno rimuoverla, a meno che non riceva specifiche autorizzazioni. Ma quali sono le categorie in cui si struttura la segnaletica di sicurezza?

I più noti sono i segnali di divieto, come ad esempio il divieto di uso di cellulari o altri dispositivi elettronici, ma troviamo anche segnali di avvertimento (sfondo giallo con elementi in nero). La normativa di riferimento riporta inoltre segnali di obbligo, segnali di evacuazione e primo soccorso, e quelli antincendio.

Nello spazio di pochi istanti il messaggio deve raggiungere l’osservatore, per questo la sua incisività comunicativa è pertinente. Anche un ottimo progetto avrà poi bisogno di manutenzione periodica, persino il materiale migliore è soggetto all’inevitabile processo di usura.

Grazie a Inventivashop segnaletica e cartelli standard e personalizzati a prezzi competitivi

Inventivashop è l’e-commerce per quanti vogliono acquistare, direttamente dal produttore, insegne, targhe e segnaletica creativa realizzate con processi artigianali. È una proposta caratterizzata da creatività, qualità e un’assistenza pre e post-vendita.

Le positive recensioni dei clienti sono una preziosa testimonianza del lavoro svolto ogni giorno da Inventivashop. La media degli oltre 1.400 feedback pubblicati su eTrusted è di 4,76 su 5, punteggio che colloca lo store digitale nell’ambito delle eccellenze.

La proposta intercetta le esigenze di attività commerciali, studi, uffici, cliniche, hotel, ambienti pubblici esterni ed interni. Ricorrendo al configuratore online, il cliente può progettare e pre-visualizzare la propria targa, insegna o segnaletica aziendale.

La segnaletica di sicurezza presentata da Inventivashop si compone di cartelli personalizzabili utili in ambienti e locali pubblici. Il sito www.inventivashop.com riporta pittogrammi antincendio, cartelli uscita di emergenza e divieti, ma consente anche di creare il proprio cartello personalizzato, utilizzando il configuratore digitale.

La soddisfazione comunicata dal cliente è il riflesso di una professionalità costruita nel corso di 15 anni di attività. Gli ordini vengono gestiti per ridurre al massimo i costi e questo porta a un significativo risparmio per l’acquirente, che può contare su prezzi competitivi.