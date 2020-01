Vultur Rionero in lutto per la morte di Fabio Tucciariello: interrogati tifosi del Melfi

E’ Fabio Tucciariello, tifoso di 39 anni della Vultur Rionero (Eccellenza lucana), l’uomo morto dopo essere stato investito, alle 14 di domenica, da un’auto sulla quale viaggiavano alcuni tifosi del Melfi (Eccellenza lucana), nei pressi della stazione di Vaglio di Basilicata (Potenza).

Altri 3 tifosi sono rimasti feriti e uno di loro è sottoposto a un’operazione alla gamba all’ospedale San Carlo di Potenza. Per stabilire le circostanze che hanno portato all’incidente sta indagando la Polizia. Non è escluso che alcuni tifosi del Melfi, gemellati con quelli del Lavello, altri rivali del Rionero, li stessero aspettando. Oggi non era in programma il match tra le due squadre rivali. I due gruppi di tifosi stavano viaggiando per assistere alle gare del Melfi contro il Tolve (Potenza) e del Rionero a Brienza (Potenza).

Fabio Tucciariello è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente, oltre al 118, è intervenuta la Polizia, in particolare una pattuglia che era in un’area di servizio nelle vicinanze. Quest’ultima ha rintracciato subito e fermato l’automobile, una Fiat Punto. I tre giovani a bordo, tifosi del Melfi, sono ora interrogati nella Questura di Potenza.