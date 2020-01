Enzo Salvi presente alla benedizione degli animali in una chiesa al Tuscolano

Anche Enzo Salvi alla benedizione degli animali per Sant’Antonio Abate, prima del debutto del suo spettacolo, “I love pets”, al Teatro Tirso de Molina.

Nella giornata dedicata a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, in numerose chiese si si è svolto il rito della benedizione. Nel quartiere Tuscolano, presso la Parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria, insieme ai tantissimi fedeli con i loro cani e gatti, è arrivato anche l’attore Enzo Salvi con uno dei suoi inseparabili pappagalli (ne ha tre che convivono con lui insieme a tre cani) il bellissimo Fly. In compagnia dell’attore anche Valentina Paoletti e Carlotta Rondana, pronte a debuttare il 22 gennaio con Salvi al Teatro Tirso nella commedia “I love Pets”, che hanno ricevuto da Padre Pasquale la benedizione con l’augurio che gli animali possano essere da esempio agli uomini per la loro capacità di saper donare amore autentico e incondizionato.