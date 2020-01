La cannabis Light è legale in Italia? Informazioni utili

In tema se la cannabis Light è legale in Italia è bene avere informazioni utili. Difatti, data la particolarità dell’argomento, vi sono nette e, per certi versi, radicali divisioni tra chi è contrario e chi, invece, è favorevole alla sua liberalizzazione.

Comunque, in ogni caso, a prescindere da come la si possa pensare, se la cannabis Light è legale in Italia o meno è la Legge ad andarlo a stabilire. Tuttavia, anche in questo caso, è da ammettere le cose non sono così chiare come si potrebbe pensare.

Se, infatti, si facesse riferimento alla legge numero 242 del 2016, si potrebbe asserire che in Italia sia legale la vendita della cannabis light. Pur tuttavia, è anche altrettanto vero che nel maggio 2019 è stata emessa una sentenza da parte della Cassazione che, in sostanza, è andata a rendere molto più restrittiva la norma riguardante la vendita in Italia della cannabis legale.

A tal proposito, è doveroso sottolineare che il settore, nel frattempo, si è andato ad espandersi in maniera considerevole. Infatti, secondo vari dati, il mercato vede attive oltre tremila aziende, le quali danno lavoro ad oltre diecimila dipendenti, il che rende questo mercato molto interessante e con dei tassi di crescita in costante salita. Di conseguenza, la sentenza della Cassazione del maggio 2019, ha messo in moto degli effetti che comporterebbero delle importanti ricadute negative su questo specifico settore economico.

Ma come avviene in ogni film che si rispetti, anche in tema se la cannabis Light è legale in Italia non è stata messa la parola fine. Infatti, dal mese di gennaio del 2020, la vendita della cosiddetta Cannabis Light risulterà essere legale anche in Italia. In estrema sintesi, questa novità importante, è stata introdotta nella Legge di Bilancio, a seguito di un emendamento che è stato presentato da due senatori del Movimento 5 Stelle, ovvero Francesco Mollame e Matteo Mantero.

Quindi andando a concludere, da gennaio del 2020 tanto il consumo quanto la vendita di cannabis light risulta essere legale.