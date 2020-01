Roma. Teatro Golden: Doppio misto

Ultimo pomeriggio domenicale (ore 17:00) per assistere alla commedia di Danilo De Santis Doppio misto al teatro Golden della Capitale. Milena Miconi, Marco Fiorini, Giulia Todaro e lo stesso Danilo De Santis sono i protagonisti di una performance tutta all’insegna dei diverbi generazionali. Il teatro si trasforma in un campo da tennis sul quale le racchette e lo sport prendono le sembianze di strumenti che fanno emergere la verità scaturita da una serie di malintesi e bugie decennali che avvolgono i quattro personaggi. Mara e Giulio sono una giovane coppia legata dalla passione per il tennis che trasmettono alla figlia Luna che sembra non essere più attratta da questo sport come un tempo. Ad allenarla è un amico storico dei genitori, Armando, uomo con la sindrome di Peter Pan che non ha ancora cessato di comportarsi come un ragazzino e che non riesce a recidere il cordone ombelicale con la madre. Dialoghi quotidiani tra madre e figlia, competizione tra i due maschietti sul campo e nella vita conditi da una serie di battute che scaturiscono il sorriso e invitano alla riflessione. Una nuova generazione, spesso, rimproverata da genitori un poco attenti, presi da loro stessi che non riescono ancora a costruire con la propria prole un rapporto basato su schiettezza e sincerità. Avete ancora un poco di tempo per recarvi a teatro. Finale a sorpresa, non ve ne pentirete.

