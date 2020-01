Premio Touring a Musei locali e alla didattica museale per l’infanzia toscani

E’ dedicata alla didattica museale per le nuove generazioni e alle attività e all’impegno dei musei locali della Toscana la XX edizione del premio Touring dei consoli della Toscana. Il premio è stato presentato a Firenze, presso la sala stampa di palazzo Strozzi Sacrati. All’incontro con la stampa hanno partecipato Roberto Ferrari, direttore Cultura e ricerca della Regione e Gianluca Chelucci, console regionale della Toscana del Touring Club Italiano.

Il Premio, ideato nel 2000 dal Corpo consolare toscano del TCI e promosso in collaborazione con la Regione Toscana, è un riconoscimento assegnato annualmente a realtà artistiche, ambientali, produttive, culturali e sociali tipiche della terra di Toscana, che ben ne traducano e rappresentino nel mondo l’immagine di pregio. Quest’anno è dedicato alla didattica museale rivolta alle nuove generazioni: un riconoscimento che vuole premiare la missione e l’impegno dei musei locali operanti nella Regione. “Ai musei civici e territoriali della Toscana – si legge nella motivazione – per la loro opera educativa nei confronti delle nuove generazioni attraverso l’arte e le diverse espressioni del patrimonio scientifico- naturalistico, storico-sociale e culturale intese come insieme di valori identitari e formativi della persona”.

Il premio è organizzato in collaborazione con la Direzione generale cultura e ricerca della Regione Toscana, cui si deve la selezione delle realtà premiate: Sezioni didattiche e progetti educativi facenti capo a istituzioni culturali, centri studi e fondazioni, collezioni museali pubbliche e private, musei civici e reti museali della Toscana. I soggetti premiati sono individuati in ambito provinciale ed intesi come rappresentanti delle linee-guida del sistema regionale.

Il premio verrà consegnato da parte dei Consoli toscani del TCI, in occasione di eventi specifici, organizzati nelle diverse province, che potranno prevedere presentazioni pubbliche, dibattiti, incontri con le scuole, visite speciali. Ci saranno anche alcuni eventi speciali come il Premio all’Istituto degli Innocenti di Firenze, nella ricorrenza del Sesto centenario dell’Istituzione (1419-2019) e i riconoscimenti assegnati alle attività educative de “Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento” di Montevarchi e all’Università di Siena, nel decennale del Progetto ESCAC (Educazione scientifica per una cittadinanza attiva e consapevole). Le realtà premiate sono: Istituto degli Innocenti Firenze (28-12-2019); Museo di Storia naturale del Mediterraneo (Livorno, 23-1-2020), Musei Civici di Pistoia (Pistoia, 16-2-2020); Museo Paleontologico (Montevarchi – AR, 21-2-2020); Museo della Grafica (Pisa, 13-3-2020); Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo (Fosdinovo MS, 15-3-2020); Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti (Lucca, 19-3-2020); Bambimus Museo d’Arte per Bambini (Siena, 19-3-2020); Rete museale “Prato musei” (Prato, 27-3-2020); Museo di Storia naturale della Maremma (Grosseto, 4-4-2020); Il Cassero per la scultura (Montevarchi – AR, 10-4-2020); Musei Civici di Palazzo Vecchio (Firenze, 15-5-2020); Progetto ESCAC-SIMUS (Siena, 30-5-2020).