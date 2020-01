Italia e Stati Uniti: due sanità a confronto

Nonostante alcune imperfezioni, il sistema di sanità nazionale dell’Italia rimane uno dei migliori al mondo. Niente a confronto di quelli presenti in numerosi paesi europei. Per non parlare degli stati uniti.

L’Italia si colloca tra i primi 10 paesi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per servizi sanitari di qualità (al contrario degli Stati Uniti che occupano la 37° posizione. Tuttavia, sebbene le strutture mediche siano considerate adeguate per qualsiasi emergenza, alcuni ospedali pubblici sono sovraffollati e sotto finanziati.

Come in molti paesi del mondo, è possibile usufruire del servizio medico privato che si rivolge a pazienti coperti da assicurazione medica privata. In alcune piccole città, potrai solamente accedere al sistema sanitario pubblico: medici e ospedali privati si concentrano in città più grandi e ricche dove è più probabile che i residenti abbiano un’assicurazione medica privata.

Infatti, a differenza degli Stati Uniti, la sanità italiane è accessibile a tutti. Chiunque può godere di cure mediche.

Negli Stati Uniti, la situazione è ben diversa. Anche alla fine del 2016, che potremmo ritenere l’anno in cui l’Obamacare ha raggiunto la sua massima diffusione, solo 10,9% di americani non aveva alcuna assicurazione. Sotto il governo di Trump questa percentuale è aumentata fino al 13,7%. In Italia, il sistema sanitario nazionale è finanziato con le tasse pagate dai cittadini e riesce a fornire a tutti visite mediche, farmaci, test e cure ospedaliere praticamente a costo zero.

In Italia, anche se dovessi rivolgerti a strutture private i costi sono notevolmente inferiori rispetto agli Stati Uniti. Ci sono pronto soccorso che richiedono l’equivalente di 1770€ solo per entrare. In Italia, i prezzi sono mantenuti bassi dalla contrattazione. L’assistenza al pronto soccorso è gratuita per i casi gravi ed è raro che un centro privato chieda più 500€ per notte.

La migliore assistenza medica è possibile trovarla in città del Nord come Milano, oppure al centro Italia o a Roma. In Italia, l’assistenza sanitaria è considerata un diritto e il piano sanitario nazionale è progettato per fornire a tutti i cittadini e residenti italiani cure mediche adeguate. Compresi ai cittadini statunitensi e canadesi che risiedono in Italia. Con il Servizio Sanitario Nazionale la maggior parte delle cure sono a basso costo. Per i farmaci da banco, dovrai andare in Farmacia dove troverai farmacisti in grado di fornirti tutti gli elementi necessari per scegliere il farmaco di cui necessiti nella maniera più giusta.