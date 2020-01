Torino. Entro marzo sarà ricostruita la panchina dedicata a Vito Scafidi

Entro il mese di marzo la panchina dedicata a Vito Scafidi sarà ricostruita. L’intervento si è reso necessario a seguito dei danneggiamenti operati da ignoti nei giorni scorsi in piazza Chiaves. L’installazione è ubicata nei giardini dedicati allo studente di 17 anni morto per un crollo al liceo Darwin di Rivoli nel 2008.

Una delegazione della Fondazione Benvenuti in Italia, guidata dal presidente Davide Mattiello, ha voluto verificare lo stato delle altre panchine sistemate in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il 22 novembre, dopo aver denunciato sui social l’insulto alla memoria di Vito Scafidi.

Davide Mattiello ringrazia “anche a nome della mamma di Vito, Cinzia Caggiano, per la tempestiva reazione di Circoscrizione, Comune e Museo di Arte Urbana. La memoria di Vito è un monito importante per tutti coloro che hanno a cuore la scuola e il bene comune”.