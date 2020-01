Belotti rilancia il Torino e frena la corsa della Roma

Inizia bene il 2020 per i colori granata, male per quelli giallorossi. Infatti Belotti rilancia il Torino mentre la Roma frena sulla ripartenza. La sfida tra bomber viene vinta da Belotti, con due gol e altrettanti pali è stata un’autentica spina nel fianco della retroguardia giallorossa.

Per la Roma all’Olimpico è stata una sconfitta pesante e clamorosa, uno 0-2, proprio come con l’Atalanta, l’unica altra sconfitta casalinga della sua stagione. Anche in parte sfortunata, visto che l’altro grande protagonista del successo piemontese è Salvatore Sirigu, autore di almeno sei parate importanti.

In casa Toro si fa festa. Mister Mazzarri trova un successo che lo riporta temporaneamente all’ottavo posto, in una classifica più consona ai suoi valori.