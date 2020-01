Come rendere ecologica la propria azienda

Il problema dell’inquinamento globale è ormai un dato di fatto.

Ogni essere umano è tenuto a rispettare l’ambiente in cui vive, al fine di garantire anche a chi verrà dopo un mondo vivibile e privo di minacce alla salute umana.

Sebbene quasi ovunque sia ormai presente l’obbligo di fare la raccolta differenziata dei rifiuti, tutte le aziende possono fare di più per preservare il nostro mondo.

Un ottimo incentivo per trasformare la propria azienda in una regina dell’ecologia sono i clienti, dato che sempre più persone, giovani in primis, tendono a preferire quei brand che strizzano l’occhio alle pratiche ecologiche per inquinare il meno possibile.

Quindi, quali sono le abitudini e i cambiamenti positivi che tutte le aziende possono iniziare a intraprendere sin da oggi?

Ridurre gli sprechi

Che la vostra attività abbia cento dipendenti o soltanto due, dovete assicurarvi di poter sempre tagliare gli sprechi di qualsiasi risorsa.

A cominciare dall’acqua, infatti, fin troppo spesso si preferisce chiudere un occhio verso gli sprechi piuttosto che agire per eliminarli.

Il ritorno economico è notevole se, ad esempio, si installano degli asciugatori automatici nei bagni aziendali piuttosto che utilizzare della carta per asciugare le mani.

Packaging

Le confezioni dei prodotti venduti dalla vostra azienda sono un importante strumento di marketing.

Grazie a un design originale e a grafiche ricercate, si ottengono ottimi risultati pubblicitari e si fidelizzano i clienti più attenti ai dettagli.

Ecco, a cominciare dai millenial, generazione molto numerosa e dai gusti innovativi, è dimostrato che si attirano più clienti se il proprio packaging è ecologico e realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente.

Se le nuove generazioni amano l’ambiente e sono incentivate a rispettarlo, questo è un ottimo motivo per fare altrettanto.

Se non lo avete già fatto, rivedete le confezioni dei vostri prodotti e iniziate a farle produrre a partire da materiali riciclati, in modo da mostrare in maniera pratica tutto il vostro interesse verso un mondo più verde, pulito e vivibile.

Cloud

Utilizzare il cloud evita l’acquisto di hard disk o altri dispositivi per l’archiviazione di dati e documenti quali fatture elettroniche, ricevute d’acquisto etc.

Utilizzare buste di carta riciclata

Vendete prodotti al dettaglio? Sicuramente utilizzerete delle buste, conosciute come shoppers, per consegnare i prodotti ai clienti.

Passate alle buste di carta personalizzate con il vostro marchio e le vostre grafiche (come disponibili da Maxilia); sono perfette per dimostrare tutto il vostro impegno ecologico a clienti presenti e futuri.

Le shopper in carta personalizzate possono essere semplici o molto elaborate, per adattarsi anche ai negozi più attenti al design.

Energia rinnovabile

Molte aziende hanno già fatto il grande passo adottando pannelli solari per ricavare l’energia utile all’azienda e risparmiando molti soldi ogni anno.

Il costo iniziale dei pannelli solari si è abbassato molto negli ultimi anni, ed è quindi più semplice adesso usufruire di questa tecnologia.

Ricordate che ancor prima di installare dei pannelli, è fondamentale ridurre al minimo i consumi di energia elettrica, cominciando con la sostituzione di tutti gli apparati elettrici obsoleti e che quindi consumano di più, passando per le lampadine e tutte le altre fonti di luce che dovrebbero sfruttare la tecnologia LED.

Eliminare la plastica monouso

Macchinette del caffè, contenitori per il cibo, bottiglie d’acqua e tutti gli altri prodotti in plastica monouso possono essere eliminati dalla ruotine quotidiana.

Come? Cominciando dal caffè del mattino, al posto dei classici bicchieri che spesso rovinano il gusto del caffè, preferite le tazze da take away tipiche di tutti gli uffici internazionali.

Oltre a essere personalizzabili e quindi diventare uno strumento di branding interno, riducono l’impatto ambientale e possono sicuramente sponsorizzare la vostra attività anche al di fuori della vostra sede aziendale.

Presenziare agli eventi

Formare i propri dipendenti verso l’adozione di abitudini più green è importante, ma potete anche portare la vostra azienda al centro dell’attenzione presenziando a eventi dedicati, come il Festival dello Sviluppo Sostenibile.