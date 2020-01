4 Mete di Viaggio Senza Visto

Cerchi una meta da sogno per le tue prossime vacanze? Vuoi organizzare un viaggio last minute e non hai tempo per richiedere il visto?

Grazie ai voli low cost, è sempre più facile raggiungere destinazioni turistiche in ogni parte del globo a prezzi vantaggiosi. Molto spesso le compagnie aeree offrono sconti su voli last minute per tantissime mete, dalle Americhe all’Australia.

Se stai pensando al tuo prossimo viaggio, una delle cose da tenere a mente è la necessità o meno di richiedere un visto specifico per il paese di destinazione.

Per visitare alcuni paesi è necessario infatti richiedere un visto, che può essere rilasciato con tempistiche variabili da paese a paese e in base alla nazionalità del viaggiatore. I tempi di rilascio, in alcuni casi, possono arrivare a 10 settimane: non proprio l’ideale per un viaggio dell’ultimo minuto.

Esistono però numerose destinazioni, europee ed extra-europee, per visitare le quali è sufficiente la carta di identità o il passaporto italiano.

Scopriamo insieme 4 splendide mete turistiche dove viaggiare senza bisogno di un visto.

Bahamas

Al largo di Miami, l’arcipelago delle Bahamas offre spiagge incontaminate e acque cristalline come ogni vacanza da sogno merita.

Per passare una settimana di puro relax e divertimento tra sole e cocktail a bordo piscina, devi solo scegliere la sistemazione più adeguata, acquistare il biglietto e prepararti a un viaggio che non deluderà.

Stati Uniti

Lo sapevi che chi ha un passaporto italiano non ha bisogno di un visto per gli Stati Uniti?

Se vuoi visitare New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco o qualsiasi altra città americana, ti basterà richiedere un ESTA (Sistema Elettronico Per l’Autorizzazione al Viaggio).

L’Italia infatti rientra tra le nazioni ammesse al Visa Waiver Program, un programma promosso dal governo statunitense per entrare nel paese senza visto.

Sebbene la richiesta abbia tempi più rapidi rispetto a un visto tradizionale, dopo aver compilato il modulo ESTA bisogna attendere l’approvazione.

Per evitare errori nella compilazione, per assistenza o domande sul processo e le tempistiche di richiesta, il sito ufficiale ESTA è attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Thailandia

Particolarmente gettonata da italiani e non solo, la Thailandia è fra le mete turistiche più economiche e ambite da diversi tipi di viaggiatori.

Dalle spiagge ai percorsi naturalistici, dalle grandi città alle mete di interesse storico, offre ospitalità e un sorriso a visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

Se hai il passaporto italiano, puoi entrare in Thailandia senza bisogno di un visto e rimanere nel paese per 30 giorni.

Giappone

Il paese del Sol Levante, grazie a particolari accordi con l’Italia, ammette l’ingresso dei cittadini italiani senza visto per 90 giorni.

Se vuoi andare in Giappone, Tokyo sarà sicuramente la tappa principale, con i suoi luminosi grattacieli e la sua cultura vivace, ma la patria del sushi offre davvero tanto altro.

Dalle bellezze naturalistiche agli splendidi templi tradizionali, dalle piccole botteghe ai quartieri ultramoderni delle maggiori città, il tuo viaggio in Giappone non potrà che essere una scoperta continua.