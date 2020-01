Roma. La commedia nera e rock’n roll in scena dal 9 gennaio al Teatro Basilica

Al Teatro Basilica di Roma dal 9 al 12 gennaio 2020 sarà in scena la storia di ESSEREMME, una commedia nera, rock’n roll e sanguinaria che affronta il complicato rapporto tra due fratelli gemelli. Lo spettacolo, scritto e diretto da Stefano Vona Bianchini, è stato semifinalista del Premio Scenario 2017 al Teatro Bellini di Napoli e ha debuttato a dicembre 2018 all’Altrove Teatro Studio di Roma.

ESSEREMME narra del complicato legame tra Esse ed Emme, attraverso un triplo incubo che i due gemelli condividono dal salotto della casa natale con uno sfondo ricorrente: l’uccisione dei genitori. Una strana coppia di vicini viene coinvolta nella vicenda. Addormentati sul divano di fronte alla TV accesa che ancora canta, nell’oscurità della notte, i due fratelli sognano di un Regno lontano e sconosciuto nel quale loro, come due principi reali alla morte del Re, danno vita a uno scontro che li porterà a macchiarsi di fratricidio.

La profonda connessione tra i due, l’amore motivato dalla paura per il padre diventa odio che dalla figura paterna porta a desideri di parricidio: creando tra i due una perenne competizione, una estenuante ricerca di confermarsi il più amato, il più valido, quello che più somigli al Padre appunto. “Poiché a sua immagine e somiglianza, l’uomo sta sulla terra non già come creatura ma bensì come Dio stesso”. Ma il sangue li desterà dal sogno catapultandoli in una agghiacciante e distopica realtà.

Note di regia. Immerso in un contesto sonoro che richiama gli anni 80 Esseremme si ispira a film come: Ritorno al futuro, Beetle Juice, I Goonies, La Famiglia Addams. Il testo presenta continui ribaltamenti drammaturgici che danno al racconto un montaggio alternato.

Di sogno in sogno i due fratelli immaginano scenari che dai loro film preferiti prendono spunto. Si ritrovano protagonisti del loro quiz show più seguito, arrivando fino a rivivere il momento della loro nascita: quando come due porzioni della stessa vita Esse ed Emme hanno fatto la loro prima comparsa.

In un assetto scenografico rappresentato da luci e suoni Esseremme è quasi totalmente affidato al lavoro attoriale della compagnia. I quattro attori in scena accompagneranno lo spettatore in un turbinio di sogni, apparizioni e allucinazioni.

ESSEREMME

Teatro Basilica – Piazza Porta S. Giovanni, 10 Roma

Tutti i giorni alle 21, la domenica alle 18

Biglietto intero euro 15, ridotto 12

Info e prenot. Teatro Basilica:+39 392 97.68.519 – info@teatrobasilica.com

Info e prenot. Compagnia: cell 347821761 – bianchinistefano@hotmail.com