Roma. Due ragazze investite e uccise mentre attraversano in Corso Francia

Movida di morte nella Capitale. Poco dopo mezzanotte, nei pressi di Ponte Milvio, cuore della movida, luogo abituale di ritrovo del sabato sera, due ragazze sono morte dopo essere state investite da un’auto il cui conducente si è fermato per tentare i soccorsi.

L’impatto è avvenuto a Corso Francia, all’altezza dell’incrocio con la via Flaminia Vecchia e con una rampa di accesso all’Olimpica. Al momento dell’incidente le giovani stavano attraversando Corso Francia, strada a scorrimento veloce. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale e il 118.

La strada era bagnata dalla pioggia. Le due ragazze avrebbero cercato di attraversare la strada per raggiungere un gruppo di amici e sono state travolte. Le giovani sarebbero morte sul colpo con i corpi a lungo sull’asfalto bagnato. Scene di disperazione tra gli amici. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Parioli che sono giunti sul posto. I sanitari del 118, una volta arrivati sul luogo dell’impatto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.