Maddaloni. Mohamed Boulhaziz ucciso da un albero a Napoli

Mohamed Boulhaziz, marocchino di 62 anni, è morto a Napoli, schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo per il forte vento. Mohamed Boulhaziz era presente da anni in maniera regolare sul territorio italiano. Risiedeva a Maddaloni (Caserta) e lavorava come commerciante. Sul posto è intervenuta la Polizia. La bufera di vento che ha colpito la Campania nelle prime ore del mattino ha causato la caduta di numerosi altri alberi e cartelloni pubblicitari in tutta la città.

Il maltempo colpisce la Campania

Evacuate alcune famiglie nel centro storico di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, dopo le abbondanti e violenti piogge delle ultime ore. La piazza principale del paese è in condizioni di dissesto a causa delle acque sotterranee di un torrente ‘tombato’ negli anni scorsi, il cui livello è cresciuto a dismisura sollevando il manto stradale. Bilancio pesante anche nel Vallo di Lauro. A Moschiano, nella frazione San Michele, è franato un costone collinare. In via precauzionale alcune famiglie che abitano in zona sono state evacuate. A Forino una frana ha invaso le carreggiate di due strade provinciali mentre a Montoro uno smottamento con un fronte di 15 metri ha invaso la strada che collega a Contrada e Avellino.

A causa delle cattive condizioni meteo, si sono verificati disagi su alcuni tratti della strada statale 163 Amalfitana. Permane la chiusura al traffico lungo il tratto dal km 29,000 al km 49,500, tra la località Capo d’Orso, nel comune di Maiori, e Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, in entrambe le direzioni. Sul tracciato sono presenti fango e detriti. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Si sconsiglia il transito sulla statale. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Maltempo in tutta Italia

LIGURIA A seguito della frana intervenuta prima dell’alba lungo la via Aurelia all’altezza delle Grazie i mezzi pubblici Atp della linea 98 hanno cambiato percorso: in direzione Santa Margherita-Bargonasco partono da Santa Margherita, poi passano da San Pietro Cimitero, Rapallo FS, transito autostradale (via Libertà), Chiavari FS e poi regolare percorso. In senso opposto: primo tratto regolare fino a Chiavari poi da qui transito autostradale, Rapallo FS e regolare fino a Santa Margherita.

SARDEGNA Per via delle cattive condizioni meteo-marine, una nave mercantile, battente bandiera italiana, si è incagliata a Sant’Antioco, nella Sardegna sud occidentale. L’imbarcazione, partita da Cagliari, dove aveva sbarcato un carico di caffè, era ripartita alla volta della Spagna. Il mare grosso e il forte vento hanno fatto propendere per un rientro in porto, ma il cargo ha urtato gli scogli rimanendo bloccato.

La Capitaneria di Porto e della protezione civile hanno messo in salvo i 12 membri di equipaggio. Per il trasbordo sono stati messi a disposizione due mezzi navali della guardia costiera e un elicottero. Secondo le prime notizie nessuno è rimasto ferito. A Sant’Antioco sono intervenuti anche i sommozzatori e un equipaggio dei vigili del fuoco cagliaritani e un’ambulanza del 118, inviata in via precauzionale.

VENEZIA In base alle previsioni del Centro maree del Comune di Venezia, nella città lagunare la marea salirà fino a 130 centimetri intorno alle 10:15, ma la situazione peggiorerà lunedì mattina quando intorno alle 9:30 toccherà quota 140 centimetri medio mare.

ROMA A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, il sindaco di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza per la chiusura di tutti i parchi, cimiteri e ville storiche nella giornata di domenica. E’ quando si legge sul sito di Roma Capitale.

FIRENZE Il fiume Sieve è esondato per un tratto a Ponte a Vico, nel comune di Pontassieve (Firenze). Lo rende noto lo stesso Comune su Facebook, spiegando che è stata di conseguenza chiusa via Colognolese. “Personale della protezione civile sta monitorando la situazione”, assicura l’amministrazione.