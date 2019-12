Pisa. Menecmi al Cinema Teatro Nuovo

Appuntamento giovedì 19 dicembre, alle ore 21, presso il Cinema Teatro Nuovo di Pisa con una tra le più importanti e interessanti compagnie teatrali italiane per la messa in scena dei classici, il Teatro Europeo Plautino, con la commedia “Menecmi”. La compagnia nasce con l’intento di promuovere e fare conoscere i drammaturghi del teatro greco e romano ed è stata premiata dall’UNESCO per le rappresentazioni teatrali delle opere di Plauto.

La regia di Cristiano Roccamo e la maestria di cinque attori ci faranno rivivere situazioni e intrighi di uno tra i più antichi esempi di commedia degli equivoci. Due fratelli, un solo nome, Menecmo, ma due vite, due identità differenti che si mescolano e si fondono in un susseguirsi di situazioni esilaranti e spassose. Favoriti dall’omonimia e dal loro aspetto identico i fraintendimenti si faranno sempre più inevitabili, fino ad arrivare a un lieto incontro tra i due protagonisti, che li renderà consapevoli dei loro differenti destini.

La sceneggiatura è al tempo stesso fedele all’originale, ma capace di mostrare l’attualità di situazioni e dinamiche esilaranti attraverso il canto, la fisicità degli attori, la musica e le maschere latine e della Commedia dell’Arte. A questi bravi attori la scommessa di fare rivivere ancora oggi, a parecchi secoli di distanza, i personaggi di Plauto tra le loro mille peripezie.

Per informazioni e prenotazioni 392.3233535, teatronuovopisa@gmail.com.