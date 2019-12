Pistoia Blues 2020. Sabato 11 luglio arrivano i Simple Minds

Si aggiunge un imperdibile appuntamento alla 41° edizione del Pistoia Blues Festival: sabato 11 luglio 2020 i protagonisti saranno i Simple Minds di Jim Kerr per la prima nazionale del “40 Years of Hits Tour 2020”. Un incredibile Tour celebrativo per i 40 anni di carriera della band che ha raccolto i loro indimenticabili successi nel cofanetto “Forthy: The Best Of 19179-2019” (Universal) e si accinge ad intraprendere nel 2020 il relativo tour mondiale.

Due ore e mezza di concerto con tutti i grandi successi: da “Don’t You” (Forget About Me) a “Alive and Kicking” e “Glittering Prize”, da “Belfast Child” a “Mandela Day”, passando per “Let There Be Love” , “Promise You a Miracle” e “Waterfront”. Simple Minds, scozzesi di origine e nati verso la fine degli anni ‘70, prendono il nome da un verso di “The Jean Genie” di David Bowie. Sono considerati una delle band inglesi più rilevanti di sempre e vantano una carriera quarantennale, con vendite che superano i sessanta milioni di dischi e cinque album al numero uno in UK: “Sparkle In The Rain” (1984), “Once Upon A Time”(1985),” “Street Fighting Years”(1989), “Live In The City Of Light” (1987) e “Glittering Prize 81/92” (1992).

L’apice del successo viene raggiunto dal gruppo nel1982 con la pubblicazione di “New Gold Dream”, quinto album in studio considerato un manifesto della musica new wave. Da allora la loro popolarità è in continua ascesa anche grazie ai successi ottenuti da album come “Sparkle In The Rain e “Once Upon A Time”. Negli anni Novanta cresce l’attività live dei Simple Minds e da questo periodo arrivano successi come “Let There Be Love”, “See The Lights”, “She’s a River”e “War Babies”. Anche i loro album più recenti continuano a registrare forte interesse tra il pubblico tanto che “Big Music” pubblicato nel 2015 viene descritto da MOJO come “il loro miglior album degli ultimi 30 anni”, e “Walk Between Worlds” del 2018 diventa il disco di maggior successo della band degli ultimi 20 anni, arrivando a raggiungere la quarta posizione della classifica inglese. Uscito il 31 ottobre scorso, “Forthy: The Best Of Simple Minds” è una raccolta che ripercorre i quaranta iconici annidi carriera della band con l’aggiunta di una traccia inedita: una cover di ‘For One Night Only’ di King Creosote del 2014. I Simple Minds saliranno per la prima volta nella loro carriera sul palco di Piazza Duomo.