Morto Alessio Allegri protagonista della pallacanestro dilettantistica lombarda

Mondo del basket lombardo in lutto. Alessio Allegri, 37 anni, uno dei protagonisti della pallacanestro dilettantistica lombarda, è morto lunedì sera a Saronno (Varese) dopo il malore accusato in gara, domenica pomeriggio. Il dramma si era materializzato nel palazzetto sportivo di Rho, durante il primo tempo della partita di Serie C Silver tra Osl Garbagnate e La Torre di Torre Boldone (squadra della provincia di Bergamo).

Alessio Allegri, noto per il grande carisma, accusato il malore ha cercato di richiamare l’attenzione dei compagni alzando un braccio. Poi si è accasciato. Il punteggio a quel punto era di 27 pari. Allegri era uno dei giocatori più noti nelle minors lombarde. Per la sua potenza e prestanza fisica, era soprannominato “Koeman”, come lo storico e potentissimo difensore della nazionale olandese degli anni Novanta.

Nelle ultime ore sembrava che il suo cuore avesse ripreso lentamente a battere, ma nel pomeriggio è arrivata la drammatica notizia del decesso. Era anche un istruttore e allenatore di basket.