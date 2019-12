Nasce CleanerPRO a Palermo: pulizie professionali a portata di click

CleanerPRO arriva a Palermo. La start-up, nata per semplificare il settore dell’home cleaning e dei servizi di pulizie per attività, ha già fatto parlare di se in città ed è alla ricerca di esperti di ordine e pulito da inserire nella sua impresa.

Pian piano anche il Sud si sta digitalizzando. Il mercato italiano dei servizi per la casa è ricco e sembra essere un aiuto concreto, grazie alle menti giovani che portano freschezza e innovazione con le tecnologie.

L’impresa ambisce alla leadership di Palermo ma sarà a breve disponibile anche in zone vicine.

A chi è rivolto?

“I clienti tipo di CleanerPRO sono uomini e donne in carriera, dell’età compresa tra i 30 e 65 anni, avvocati, dottori che hanno studi o uffici, imprenditori che hanno bed & breakfast da mantenere in ordine, single ma anche famiglie che non trovano il tempo di pulire (per via di questa vita frenetica) o amministratori di condomini che utilizzano i servizi online per trovare imprese di pulizia in regola, munite di certificato DURC e assicurate. Non mancano inoltre gli utenti che utilizzano i servizi in maniera più sporadica, per una profonda pulizia dopo una ristrutturazione o per pulire in maniera professionale dopo feste o party privati”, spiega Filippo Di Fresco, fondatore dell’impresa.

Desiderosi di provare qualcosa di nuovo?



“Quanto sei disposto a migliorare la tua vita?” è la domanda che pone Di Fresco. “Quanto pensi di essere di mentalità aperta per provare questa opportunità che ti solleva dallo stress delle pulizie e ti da una mano professionale liberandoti dagli impegni quotidiani a tariffe orarie accessibili?”. Abbiamo constatato che il valore aggiunto, rispetto ad altre imprese di Palermo che offrono servizi simili, è il fatto che CleanerPRO rimborsa fino al 100% nel caso in cui il servizio di pulizia non dovesse essere soddisfacente. I prezzi poi sono abbastanza competitivi: hanno tariffe orarie fisse e visibili nel loro sito.

Hai tre opzioni

La prima opzione: è che continuerai a vivere l’appartamento, l’ufficio, il condominio o il B&B con scarsa igiene e non è il massimo.

La seconda opzione: è che farai tu le fatiche delle pulizie.

La terza opzione: è che puoi provare per 20, 40 o 60 ore gli addetti di CleanerPRO.