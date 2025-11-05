Girato ad Asciano il video di Canzone universale

Sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Canzone Universale”, il nuovo singolo di mucchioselvaggio (Maionese/Warner Chappell).

E se esistesse una canzone universale? Una canzone con musica e parole in grado di risolvere ogni situazione e di parlare al cuore di tutti? Noi ce lo siamo sempre chiesti e abbiamo sempre immaginato come potrebbe essere. Una specie di formula magica in grado di far ragionare tutti con il buon senso e lenire il dolore di ognuno di noi. La musica ha questo potere? Secondo il mucchioselvaggio assolutamente sì.

Il video di Canzone universale è stato girato ad Asciano in provincia di Siena, un luogo dove la natura mostra quanto può essere meravigliosa ed universale. Si gioca con lo spazio immenso di questi luoghi per creare un bilanciamento tra musica e natura, e riportare un senso di pace…universale appunto.

Mucchioselvaggio nasce nel 1992. È la voglia di 3 amici fraterni di fare rock! Gianni, Nevio e Riccardo incidono il primo demotape “THE HOLE IN THE WALL” nel 1992, seguito l’anno dopo da “LIVIDI ADDOSSO” che svolta sui testi in italiano e in un rock più commestibile. In quei 2 anni insieme faranno un sacco di concerti ed esperienze. La storia si evolve in Caffè Sindona con sempre più gradimento e poi in un progetto solista di Gianni come ULIVIERI con il singolo “io ti amo ma devo ucciderti” (2004) che riscuote successo in radio e in tv! Dopo più di 30 anni i sempre 3 amici fraterni decidono che è il momento di risalire di nuovo insieme sul palco a macinare musica. Lo fanno con canzoni del loro vecchio repertorio e con una nuova uscita discografica, il singolo “Stasera”, che anticipa la realizzazione di un album dal titolo “La vecchia scuola cilena”. Nel 2025 vengono selezionati e presi a bordo del progetto Maionese di Matilde Dischi. Ed è di nuovo rock and roll!