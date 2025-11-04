Eroico salvataggio a Palmi: encomio solenne per il vice brigadiere Pietro Scalzone e riconoscimento al brigadiere Loreto La Paglia

È stata una cerimonia toccante quella che si è svolta oggi, 4 novembre, a Terranova Sappo Minulio, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Nel corso dell’evento, il vice brigadiere Pietro Scalzone dell’Arma dei Carabinieri ha ricevuto un encomio solenne per il coraggio dimostrato la scorsa estate a Palmi, quando, insieme al brigadiere Loreto La Paglia, salvò due ragazze in mare.

L’episodio risale a luglio 2025, quando i due militari, liberi dal servizio, si trovavano sulla spiaggia della Tonnara di Palmi. Notando due giovanissime in difficoltà, trascinate al largo dalle forti correnti, non hanno esitato a tuffarsi tra le onde per trarle in salvo. Una delle ragazze era ormai priva di sensi: grazie alle manovre di rianimazione praticate immediatamente da Scalzone e La Paglia, ha ripreso conoscenza tra gli applausi e la commozione dei bagnanti presenti.

Un gesto di straordinario altruismo che ha commosso l’intera comunità e che oggi è stato ufficialmente riconosciuto dalle istituzioni. La premiazione di Terranova Sappo Minulio – il paese d’origine di una delle giovani salvate – ha visto la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, oltre che di tanti cittadini che hanno voluto esprimere gratitudine ai due carabinieri.

A seguire, un’altra cerimonia si è tenuta a Palmi, dove entrambi i militari sono stati nuovamente applauditi e ringraziati per il gesto eroico. Il brigadiere Loreto La Paglia ha ricevuto un riconoscimento per lo stesso episodio che, come ricordato anche dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, rappresenta «un esempio autentico di dedizione al prossimo e di spirito di servizio».

L’encomio solenne conferito a Pietro Scalzone – e l’onorificenza destinata a Loreto La Paglia – suggellano un atto di eroismo che onora l’Arma dei Carabinieri e testimonia, ancora una volta, il valore umano e professionale di chi ogni giorno serve il Paese con coraggio, umiltà e senso del dovere.

🎥 Su Fast News Platform vi mostriamo in esclusiva alcuni momenti della cerimonia di Terranova, svoltasi in occasione della Festa del 4 novembre, per rendere omaggio a chi, con un gesto di umanità e coraggio, ha salvato due vite e reso orgogliosa l’intera Calabria.