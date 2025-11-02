I nostri figli vivono felici fuori da questa società tossica, asseriscono i genitori che vivono in un bosco

Fa molto discutere il caso di Catherine Birmingham, originaria di Melbourne, 45 anni, ex istruttrice di equitazione e del marito Nathan Trevallion, 51 anni ex chef e commerciante di mobili che hanno scelto di vivere in un bosco dell’Alto Vastese, a Palmoli, con i tre figli: due gemelli di 6 anni e una bambina di 8. Loro vivono da tempo felici e contenti in mezzo alla natura, danno una istruzione ai loro figli, li portano a fare esame a fine anno scolastico, quindi rispettano anche le leggi che lo consentono, ogni tanto vanno nei parchi cittadini, ma preferiscono vivere senza diavolerie moderne quali playstation, telefonini e quanto altro brucia il cervello degli adolescenti . La Procura minorile dell’Aquila, invece non ci sta ed ha chiesto un intervento urgente per “grave pregiudizio” nei confronti dei minori, in seguito alla relazione con cui i servizi sociali (dio ci aiuti) avevano proposto un piano minimo che prevedeva documentazione sanitaria, un alloggio adeguato e l’accesso a un centro educativo comunale. La famiglia invece si rifiuta e come riporta il quotidiano Il Centro, ha inviato una lettera al Tribunale. “I nostri figli sono felici senza smartphone, tv e scuola. Siamo contro questa società tossica, ma i bimbi li portiamo anche al parco, non vivono isolati”. Il tutto è scoppiato il 23 settembre dell’anno scorso quando per puro caso erano stati ricoverati in ospedale, a Vasto, per un’intossicazione da funghi raccolti proprio nel bosco. I carabinieri si recarono sul posto e

scoprirono lo stato in cui vive la famiglia ispezionando la casetta nel bosco, la quale è alimentata da un pannello solare e per l’acqua usufruiscono di un pozzo. La gente sui social come Facebook da ragione alla coppia che ha scelto di vivere in libertà, ed anche io mi associo al pensiero di centinaia di persone ed a questa famiglia che non viola la legge, ma ha scelto di vivere in tranquillità fuori da schemi predefiniti, fuori da formicai che chiamiamo città .. qui di seguito vi voglio riportare alcuni commenti delle persone .