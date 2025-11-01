Valanga travolge due gruppi di scialpinisti tedeschi in Alto Adige: ci sono diverse vittime

Un drammatico incidente si è verificato nella zona dell’Ortles, nei pressi di Cima Vertana, dove una valanga ha travolto due gruppi di scialpinisti tedeschi. Il primo gruppo, composto da tre persone – un uomo e una donna di 30 anni e un uomo di 50 – è stato completamente travolto: purtroppo per loro non c’è stato nulla da fare. L’improvviso crollo della neve non ha lasciato scampo ai tre alpinisti, membri dello stesso gruppo.

La slavina ha colpito anche un secondo gruppo di quattro persone, di cui due risultano ancora disperse. Le ricerche sono tuttora in corso con l’impiego dell’elicottero Pelikan 3 e droni, coordinate dalla stazione del soccorso alpino di Solda con il supporto delle stazioni limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di Finanza, del servizio di elisoccorso e dei vigili del fuoco a valle.

Secondo le prime ricostruzioni, le vittime stavano salendo lungo un canalino nella parete nord con picozza e ramponi quando la valanga si è staccata. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15:50, ma per il primo gruppo non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso proseguono per rintracciare i due alpinisti ancora dispersi.