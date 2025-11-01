“Sorores”, la danza che abita la Torre degli Sciri di Perugia

È vivo ancora ora l’eco di Sorores. La Torre degli Sciri di Perugia si è trasformata in un corpo vivo, attraversato da gesti, suoni e immagini nella performance itinerante Sorores, ideata e coreografata da Maria Cecere con la collaborazione dell’ASD Centro Professionale Zona Danza diretto da Rossella Peruzzi. Un progetto che ha unito linguaggio contemporaneo e patrimonio storico, restituendo nuova voce a uno dei luoghi simbolo di Perugia. Immagini e video che sono popolarissime in rete, in particolare su facebook.

Lo spettacolo ha intrecciato danza, parola e suggestione visiva in un percorso esperienziale che ha guidato il pubblico tra i diversi spazi della Torre, coinvolgendolo in una narrazione intima e collettiva allo stesso tempo. Ad incarnare questo dialogo tra corpo e architettura sono state le danzatrici Maria Cecere, Asia Carmenati, Ilaria Monni, Martina Racanella e Matilde Sguilla, interpreti di un viaggio che esplora il legame tra sorellanza, memoria e identità.

La voce di Bruno Pilla ha dato corpo sonoro al racconto, mentre le immagini curate da Caterina Cecere hanno accompagnato lo spettatore in un gioco di luci e riflessi che amplificava la verticalità della Torre, evocando il ritmo del respiro e la tensione verso l’alto.

In Sorores, ogni gradino è diventato parte della drammaturgia, ogni muro una pagina su cui riscrivere emozioni. La danza si è fatta rito urbano, capace di restituire alle pietre un linguaggio fatto di movimento e presenza, unendo artisti e pubblico in un’esperienza che supera la semplice visione per diventare incontro.

Con questa creazione, Maria Cecere e il gruppo di Zona Danza hanno offerto a Perugia un momento di arte condivisa, confermando come la danza contemporanea possa dialogare con la città e i suoi spazi, trasformandoli in luoghi di relazione e di poesia.