Pinsa romana: perché è diversa dalla pizza e più digeribile

A Roma, tra i profumi del pane appena sfornato e la fragranza delle lievitazioni lente, si è ormai consolidata una specialità: la pinsa romana. Chi la assaggia per la prima volta spesso si sorprende per la crosta croccante si spezza sotto i denti, l’interno è soffice come una nuvola e il gusto lascia una sensazione di leggerezza che la pizza, per quanto amata, raramente eguaglia.

L’idea non arriva da secoli lontani, come molti pensano, ma da un’intuizione moderna. All’inizio degli anni Duemila, Corrado Di Marco, panificatore romano, cercò un modo per rendere l’impasto più digeribile, mantenendo però quella croccantezza che fa venire fame anche solo a guardarla. Da quel lavoro di ricerca, nel 2001, nacque una nuova icona gastronomica.

La chiave del successo è semplice nella teoria, ma complessa nella pratica: la pinsa, infatti, nasce da un processo di lunga lievitazione e dall’uso di farine che alleggerisce la struttura del glutine.

Oggi è simbolo di un cambiamento più ampio: la ricerca del gusto autentico unita alla consapevolezza di ciò che si mangia. Non più solo cibo da condividere, ma esperienza da ricordare.

Pinsa romana, l’impasto che cambia tutto

Dietro quella forma ovale e la fragranza inconfondibile c’è un lavoro preciso, quasi scientifico. L’impasto della pinsa romana segue regole che non ammettono scorciatoie. Il segreto sta nella miscela di tre farine — frumento, riso e soia — unite alla pasta madre essiccata.

Ma il vero punto di svolta è l’acqua. Mentre una pizza classica può contenere circa il 55–60% di idratazione, la pinsa arriva fino all’80%. Questo significa che, per ogni chilo di farine, quasi un litro d’acqua entra a far parte dell’impasto. Un gesto che cambia tutto: la consistenza, il profumo.

La lievitazione dura dalle 24 alle 72 ore, e la fretta non è mai una buona consigliera. È la pazienza, forse più della tecnica, a dare il carattere alla pinsa. Quando finalmente arriva in forno, si gonfia come se respirasse, creando quella superficie che profuma di pane e di buono.

Poi, l’impasto non viene schiacciato con il mattarello ma modellato a mano. È qui che il nome trova in parte la sua origine: dal latino pinsere, “stendere” o “schiacciare”. Un richiamo diretto alla gestualità antica dei fornai romani, che tramandavano il sapere con le mani.

Dalla pizza alla pinsa: la nuova esperienza del gusto

Immaginiamo di sederci a tavola con una pinsa fumante davanti: l’aroma del grano, la crosta scricchiola appena la tagliamo, l’interno si apre mostrando una trama morbida e ariosa.

La differenza tra pizza e pinsa è anche una questione di filosofia. La pizza resta un classico intramontabile, ma la pinsa ha portato una ventata di novità nel settore della panificazione. Più che una variazione, è un’evoluzione.

Molti la scelgono per la digeribilità, altri ancora per la versatilità: vegetariana con verdure grigliate, gourmet con burrata e pomodorini confit, o semplice come una margherita fatta bene.

Dove assaporare la vera pinsa romana

Chi visita Roma la incontra ovunque: nei forni di quartiere che profumano di tradizione, nei bistrot moderni del centro, nelle pizzerie (o pinserie) che hanno scelto di reinterpretare la ricetta classica con cura artigianale. Ma la vera pinsa romana non si riconosce solo dal nome sul menu, bensì dal profumo, dal suono della crosta che si spezza, dalla leggerezza che lascia dopo l’ultimo morso.

Negli ultimi anni la sua fama ha superato i confini della capitale. Milano, Torino, Firenze, Napoli: in ogni città sono nati locali dedicati alla pinsa, spesso con forni a vista e impasti preparati sul momento. All’estero, da Parigi a New York, i ristoranti italiani la propongono come emblema di una nuova romanità gastronomica.

Assaporarla a Roma, certo, è un sogno nel cassetto per molti. Ma portare l’esperienza della pinsa romana nella propria cucina è oggi possibile grazie alle basi pronte create da Di Marco. E l’aspetto migliore è che non serve troppo tempo: bastano pochi minuti in forno per ritrovare quella fragranza inconfondibile, croccante fuori e soffice dentro.

Le basi per pinsa sono perfette per chi desidera un risultato professionale senza tempi di attesa, da personalizzare con ingredienti freschi e stagionali. Così la tradizione romana entra nelle nostre case, e diventa un’abitudine, perché dopo aver provato la prima pinsa difficilmente smetteremo.