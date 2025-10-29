Monte Cucco, soccorso spettacolare: deltaplanista bloccato su un albero recuperato dai Vigili del Fuoco

Si è concluso intorno alle 21:00 di martedì, con esito positivo, l’intervento di recupero di un deltaplanista rimasto bloccato su un faggio secolare a circa 30 metri d’altezza, nella zona dell’area di decollo del Monte Cucco nel Comune di Costacciaro (PG).

Le operazioni, rese particolarmente difficili dalla posizione impervia e dal buio sopraggiunto, hanno impegnato i Vigili del fuoco del Distaccamento di Gubbio e del Comando provinciale di Perugia, con il supporto della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale). In rinforzo sono intervenute anche la squadra del Distaccamento di Fabriano (AN) e la squadra SAF del Comando dei Vigili del fuoco di Ancona.

Il deltaplanista, raggiunto dopo ore di lavoro in condizioni complesse, è stato messo in sicurezza e recuperato dal personale specializzato, per poi essere affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto.

Alle operazioni hanno collaborato anche il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria (SASU) e i Carabinieri, garantendo il pieno coordinamento delle attività di salvataggio.

L’intervento si è concluso senza conseguenze gravi per il pilota, ma ha richiesto una complessa macchina organizzativa, dimostrando ancora una volta l’efficacia e la prontezza del sistema di soccorso in ambiente montano.