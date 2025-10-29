Il Bergamotto di Reggio Calabria IGP entra nella IG Economy europea: convegno all’Università Mediterranea

Nuove prospettive si aprono per la filiera del bergamotto reggino dopo la pubblicazione del Disciplinare di produzione del Bergamotto di Reggio Calabria IGP sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 16 ottobre 2025.

Per celebrare questo traguardo e delineare il futuro della produzione, giovedì 30 ottobre 2025, a partire dalle ore 9,00, si terrà all’Aula Magna “Saverio Nesci” del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria il convegno intitolato: “Il Bergamotto di Reggio Calabria IGP. Ritorno al futuro: da una storia di profumi alla IG Economy”.

L’iniziativa, promossa dal Comitato promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria IGP e la sua tutela e valorizzazione A.T.S. insieme a enti, istituzioni e associazioni, celebra la conclusione del lungo iter iniziato nel 2021, che oggi vede coinvolte oltre 500 aziende. Se entro il 15 novembre non saranno presentate opposizioni, il Ministero dell’Agricoltura trasmetterà alla Commissione Europea la richiesta di riconoscimento definitivo.

L’evento tecnico-divulgativo gode di numerosi patrocini, tra cui Università Mediterranea di Reggio Calabria, Città Metropolitana, Regione Calabria, ordini e collegi professionali locali, GAL Terre Locridee e Area Grecanica, oltre ad associazioni di categoria e consorzi di tutela.

Il convegno intende valorizzare l’agrume, storicamente definito “oro verde”, nell’ambito della IG Economy, secondo i principi del Regolamento UE 1143/2024, che promuove integrazione tra produzioni di qualità, turismo, biodiversità, sostenibilità agricola e sviluppo rurale, con prospettive di mercato anche extra-UE.

La giornata sarà articolata in cinque sessioni:

La prima, “I prodotti identitari e la IG Economy”, vedrà interventi di rappresentanti dei GAL e dei collegi professionali.

La seconda, “La tutela per le indicazioni geografiche”, approfondirà il nuovo disciplinare, la certificazione di qualità e il ruolo dei consorzi di tutela.

La terza sessione sarà dedicata a testimonianze dei consorzi IGP della regione e dell’Accademia internazionale del Bergamotto.

La quarta si concentrerà su associazionismo e sviluppo della filiera bergamotticola, con interventi di rappresentanti delle associazioni di produttori.

Le conclusioni saranno affidate a Gianluca Gallo, consigliere regionale, e Denis Nesci, parlamentare europeo.

Al termine del convegno, la terrazza della caffetteria ospiterà un buffet e cooking show a base di bergamotto, a cura dello chef Enzo Cannatà e del bar manager Marco Pistone, con degustazioni e cocktail nutraceutici dedicati al celebre agrume reggino.