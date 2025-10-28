Da domani il sogno diventa realtà: insieme Radio Onda Verde e Piana Tv, una sinergia che fa storia in Calabria

Da domani, mercoledì 29 ottobre, prende forma un piccolo grande sogno e una speranza per la Calabria: vedere insieme l’emittente televisiva di Michele Cavallaro e la radio di Piero Muscari. Due realtà storiche, Piana Tv e Radio Onda Verde, che uniscono esperienza, passione e radici calabresi in una collaborazione senza precedenti.

A commentare questo evento è il nostro editore Antonio Nesci che è fortemente legato a Radio Onda Verde. All’emittente vibonese sono legati i suoi esordi professionali, tra il 2000 e il 2006, anni intensi di dirette, politica e sport nella radio leader di Vibo Valentia. “In quegli anni ho imparato cosa significa comunicare con verità e passione – racconta – e oggi sento che un cerchio si chiude, o forse si apre una nuova stagione”.

E se Vibo rappresenta il luogo della formazione e dell’amicizia con Pino Scianò, storico direttore dell’emittente, la piana di Gioia Tauro è il territorio dei sentimenti e dei legami duraturi: “Lì ho lasciato un pezzo del mio cuore – confida Nesci – con gli amici di sempre Rino Logiacco, Enzo Melissari, Pino Papasidero e naturalmente Michele Cavallaro, amico fraterno da venticinque anni”.

Non è una semplice collaborazione tecnica o un evento mediatico estemporaneo. “Non è una fusione a freddo – afferma Antonio Nesci – ma una sinergia autentica, unica in Calabria e in Italia, tra due media complementari che guardano al presente e al futuro”.

Radio Onda Verde e Piana Tv sommano insieme sessant’anni di informazione libera, fatta di inchieste, voci indipendenti, eventi culturali, sport e storie raccontate con passione.

Ad inaugurare questa nuova alleanza sarà una puntata speciale di “Politicamente Scorretto”, in diretta domani dalle 14:30 alle 15:30, che vedrà come ospite uno dei più importanti giornalisti cattolici italiani, Vincenzo Varone. Autore del best seller Il Disegno Celeste (Libritalia), dedicato alla vita e alla spiritualità di Mamma Natuzza Evolo, Varone offrirà una riflessione sul tema “Comunicazione e memoria”, in vista del 16° anniversario della “salita al cielo” della mistica di Paravati, che ricorre il 1° novembre.

Un dialogo profondo sul ruolo della comunicazione tra verità, spiritualità e responsabilità sociale, per ricordare una figura che ha segnato la fede popolare calabrese e per riscoprire il potere delle parole nel costruire ponti e comunità.

Dove seguire la diretta

📻 Radio Onda Verde – FM 98.00 MHz

📺 Piana Tv – Canale 185 del digitale terrestre

📱 Diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Radio Onda Verde

📲 App Radio Onda Verde

Un evento che segna un nuovo capitolo per la comunicazione calabrese, con La Prima Pagina media partner ufficiale di entrambi i canali.

“Abbiamo lavorato dietro le quinte – conclude Nesci – perché questo matrimonio potesse avvenire. Oggi celebriamo una unione che guarda lontano. Lunga vita agli sposi: almeno altri sessant’anni di libertà, verità e passione”.

👉 La Calabria si racconta, con passione e verità.