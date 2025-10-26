Politicamente Scorretto: Don Salvatore Randazzo, Titti Rando, Luciana Varì e Marika Varvaglione ospiti di Domenico Nardo

Questa sera, domenica 26 ottobre, alle ore 21, il programma Politicamente Scorretto sarà in diretta sulla pagina Facebook del gruppo (qui il link) con una puntata speciale dedicata a giustizia, legalità, cultura attiva e impegno civile.

Durante la diretta si parlerà anche dell’evento in programma martedì 28 ottobre a Soriano Calabro, intitolato “Giustizia e Legalità… ricordando Filippo Ceravolo”, che si terrà presso la Sala Consiliare comunale alle 10:45.

Gli ospiti della serata includono personalità impegnate nella promozione della legalità e della cultura civile: Don Salvatore Randazzo, presidente dell’associazione Don Pino Puglisi ODV; Titti Rando, presidente della Società Dante Alighieri di Tropea; Luciana Varì, consigliere con delega alla cultura del comune di Soriano Calabro; e Marika Varvaglione, vicepresidente della Camera Civile di Vibo Valentia.

Gli spettatori sono invitati a collegarsi alle 21:00, partecipare attivamente, commentare e condividere la diretta. Una serata dedicata alla costruzione collettiva della legalità, tra riflessione, impegno civico e promozione della cultura come strumento di contrasto alle ingiustizie.

Partecipa alla diretta qui: link