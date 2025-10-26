Dora Romano emozionata: “Ricevere un premio dai colleghi è commovente, dà valore e incoraggiamento al nostro lavoro”

L’attrice Dora Romano, volto amato del cinema e della televisione italiana, ha espresso tutta la sua emozione dopo aver ricevuto un importante riconoscimento da parte di UNITA – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo.

«È commovente ricevere un premio dai colleghi. Il lavoro, così, acquista più valore e incoraggiamento. Grazie, UNITA. Vi voglio bene», ha scritto l’attrice in un messaggio di ringraziamento condiviso sui social, accompagnato da parole sincere e cariche di affetto.

La dichiarazione di Dora Romano ha suscitato numerosi commenti di stima e partecipazione da parte di colleghi e fan, che hanno sottolineato la sensibilità e l’umiltà dell’interprete, capace di coniugare talento, professionalità e passione per la recitazione.

Il riconoscimento ricevuto da UNITA rappresenta per lei non solo un premio alla carriera e all’impegno artistico, ma anche un segno tangibile del legame profondo che unisce la comunità degli attori italiani.

Negli ultimi anni Dora Romano ha conquistato il pubblico con interpretazioni intense e autentiche, confermandosi come una delle artiste più apprezzate del panorama nazionale.