La Visione di Soriano: successo a Bolzano per l’evento della Wine and Food Academy alla Pasticceria Malavenda 1872

Grande successo per l’evento “La Visione di Soriano: un ponte di fede tra Bolzano e Soriano Calabro”, organizzato dalla Wine and Food Academy APS alla storica Pasticceria Malavenda 1872. L’iniziativa rientra nel calendario 2025/26 della Academy, fondata a Parma nel 2016, che promuove la cultura enogastronomica e sostiene la candidatura UNESCO della cucina italiana.

La serata ha visto la partecipazione di cittadini, rappresentanti istituzionali e appassionati d’arte e cultura, celebrando il legame artistico e spirituale tra Bolzano e il borgo calabrese. Al centro dell’incontro l’opera “La Visione di Soriano”, custodita nella Chiesa dei Domenicani di Bolzano, simbolo di una storia che attraversa secoli e territori diversi.

Tra gli interventi, Raffaele D’Angelo, presidente della Wine and Food Academy, Alessandra Malavenda, padrona di casa, Angelo Gennaccaro, vicepresidente del Consiglio Provinciale di Bolzano, e Johanna Ramoser, assessora del Comune di Bolzano. Ospite d’onore Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro, che ha illustrato il valore storico, artistico e devozionale dell’opera, evidenziando il profondo legame tra le due comunità.

Durante la serata è stato proiettato un estratto del film “Il coraggio di credere” di Pasquale De Masi, che racconta la donazione della tela acheropita di Soriano, offrendo al pubblico un momento di emozione e approfondimento storico. Ampio interesse ha suscitato anche il racconto del collegamento tra Bolzano e Soriano Calabro attraverso il dipinto del Guercino, raffigurante l’apparizione della Vergine Maria con Santa Caterina da Siena e Santa Maria Maddalena.

L’incontro ha incluso anche la presentazione del libro “Dolcemente Me” di Alessandra Uriselli, e si è concluso con una degustazione di dolci della Pasticceria Malavenda accompagnati dal Moscato di Saracena dell’Azienda Agricola Diana, presidio Slow Food, in linea con la filosofia della Academy che unisce gusto, cultura e conoscenza.

“Siamo orgogliosi di aver creato un incontro che unisce due realtà così diverse e complementari. La Visione di Soriano dimostra come l’arte possa costruire ponti culturali e spirituali tra Nord e Sud”, ha dichiarato Raffaele D’Angelo.

“Accogliere un evento come questo nella nostra pasticceria significa valorizzare la cultura come momento di condivisione e dialogo. Bolzano è una città aperta e curiosa, e serate come questa lo confermano”, ha aggiunto Alessandra Malavenda.

“Vedere il nome di Soriano accostato a quello di Bolzano è la prova concreta che la cultura può creare ponti duraturi tra comunità lontane”, ha sottolineato Mariangela Preta.

Con questo appuntamento, la Wine and Food Academy APS conferma la volontà di proseguire con scambi culturali tra territori diversi, nel segno dell’arte, della fede e della convivialità.