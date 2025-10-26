26 ottobre 1954, Trieste torna italiana: il Governatore Fedriga celebra la storia e l’identità della città

“26 ottobre 1954: Trieste torna italiana. Una data che segna la storia e l’anima di questa terra, l’identità di una città e di un popolo che, nonostante le difficoltà e le divisioni, non ha mai smesso di guardare avanti con cuore, speranza e orgoglio. Viva Trieste, viva il Friuli Venezia Giulia, viva l’Italia.” Con queste parole il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha voluto ricordare oggi un anniversario simbolo per la regione e per l’intero Paese.

La ricorrenza del ritorno di Trieste all’Italia, avvenuto il 26 ottobre 1954, rappresenta un momento storico di grande rilevanza, testimone di un percorso complesso che ha visto la città affrontare sfide politiche e sociali significative. Fedriga ha sottolineato come questa data non sia solo un richiamo al passato, ma anche un simbolo di resilienza e di identità per le nuove generazioni.

Nel suo messaggio, il Governatore ha evidenziato l’orgoglio della comunità triestina e friulana, esortando cittadini e istituzioni a continuare a valorizzare la storia e la cultura di una regione che ha sempre saputo mantenere viva la propria tradizione, pur guardando al futuro con speranza.

Le celebrazioni odierne, seppur sobrie, hanno visto una partecipazione diffusa della cittadinanza e delle autorità locali, unite nel ricordo di un evento che ha segnato profondamente la storia italiana del secondo dopoguerra.

Fedriga ha concluso il suo messaggio con un richiamo all’unità e all’orgoglio nazionale: “Viva Trieste, viva il Friuli Venezia Giulia, viva l’Italia”, ribadendo così il legame storico e culturale che lega la città al Paese.