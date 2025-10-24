Sempre stanchi, anche senza motivo: uno su cinque lamenta affaticamento cronico. E spesso non è colpa del corpo

Una nuova “epidemia silenziosa” si diffonde nel mondo occidentale: ci si sente esausti già al mattino, senza forze nonostante sonno e cibo in abbondanza. Ma la scienza ora guarda al cervello, non solo al corpo, per spiegare il fenomeno.

Stanchi, fiacchi, privi di energie: una sensazione sempre più comune, anche dopo una notte di sonno regolare e una dieta che non lascia certo a digiuno. A soffrirne è almeno un adulto su cinque, secondo una recente revisione di oltre 90 studi internazionali condotta dall’Università di Daejeon, in Corea del Sud. E la fatica cronica coinvolge anche i più giovani: il 12% degli under 18 lamenta spossatezza, e per un adulto su dieci il senso di stanchezza si prolunga per oltre sei mesi.

Non si tratta solo di un disagio passeggero dovuto ai cambi di stagione o a giornate particolarmente impegnative: in un terzo dei casi il senso di affaticamento è così intenso da compromettere la vita quotidiana. E il dato più sorprendente è che la stanchezza cronica è quasi tre volte più comune tra le persone considerate sane, senza patologie note che giustifichino un calo energetico così marcato.

La stanchezza potrebbe essere “nella testa”

Una spiegazione arriva da nuove ipotesi neuroscientifiche: la spossatezza cronica potrebbe essere frutto di un cortocircuito nel dialogo tra corpo e cervello. Alla base c’è il concetto di enterocezione, ovvero la capacità del cervello di percepire segnali provenienti dall’interno dell’organismo. Secondo la teoria del “bilancio corporeo”, il cervello confronta continuamente le risorse disponibili con le richieste energetiche. Se questa “valutazione” si sbilancia — anche in assenza di un reale deficit — il risultato è un senso di affaticamento, come se le batterie fossero scariche.

È per questo che ci si può sentire esausti prima di una giornata intensa o, al contrario, pieni di energia dopo una buona notizia, a parità di condizioni fisiche. La percezione conta quanto — se non più — della realtà biologica.

La forza del gruppo e il peso dello stress

Il cervello non decide da solo: a influenzarlo sono anche i segnali esterni, come lo stress o la presenza di altre persone. In uno studio condotto all’Università di Oxford, i partecipanti che si allenavano in gruppo percepivano meno fatica rispetto a chi si esercitava da solo. “Il cervello sa di poter essere meno cauto con le risorse se accanto c’è qualcuno che ci può sostenere”, spiega il ricercatore Arran Davis.

Lo stress gioca un ruolo cruciale. Secondo Martin Picard, neuroimmunologo alla Columbia University, lo stress acuto può far aumentare il consumo energetico cellulare del 60%, attraverso l’aumento del cortisolo e di un ormone poco noto, il GDF15, che avvisa il cervello della necessità di risparmiare risorse. Questo ormone aumenta con l’età, spiegando anche perché invecchiando ci si senta spesso più stanchi.

La stanchezza si può ridurre “rieducando” il cervello

Comprendere i meccanismi alla base del dialogo corpo-mente potrebbe non solo migliorare la percezione della vitalità, ma anche rallentare l’invecchiamento. In un esperimento, Picard ha osservato che nei periodi di maggiore stress i capelli dei volontari diventavano più grigi, mentre tornavano a scurirsi nei momenti di serenità. Segno che il cervello può letteralmente “ridistribuire” le energie in base a come interpreta la realtà.

Per ridurre la sensazione di stanchezza cronica occorre dunque lavorare sul fronte mentale e comportamentale. Gestire lo stress attraverso la meditazione o la preghiera, ad esempio, si è dimostrato efficace per ridurre la percezione di affaticamento. Anche la socialità aiuta: stare in compagnia migliora l’umore e abbassa la fatica percepita. La dieta gioca un ruolo non trascurabile: un eccesso di zuccheri semplici rende meno efficienti i mitocondri, le “centrali energetiche” delle cellule, peggiorando il senso di stanchezza. E, nonostante possa sembrare controintuitivo, l’attività fisica regolare aiuta a “riprogrammare” il cervello a una percezione più realistica delle risorse disponibili.

Stanchezza di stagione e ormoni in subbuglio

Essere più stanchi in certi periodi dell’anno è fisiologico. Come spiega Gianluca Aimaretti, presidente della Società Italiana di Endocrinologia, i cambi di luce legati alle stagioni richiedono al corpo un riadattamento ai nuovi ritmi circadiani. Anche allergie, ciclo mestruale irregolare e perimenopausa possono accentuare il senso di spossatezza.

Quando la fatica è un campanello d’allarme

Ma la stanchezza può anche essere sintomo di patologie da indagare. “Se l’affaticamento cambia le abitudini di vita o peggiora improvvisamente, è bene parlarne col medico”, raccomanda Aimaretti. Fra le possibili cause ci sono anemia, prediabete, diabete, ipotiroidismo, celiachia, disturbi del sonno, malattie neuromuscolari o cardiache. Anche i disturbi dell’umore possono accompagnarsi a una sensazione cronica di esaurimento.

In particolare, l’ipotiroidismo, che colpisce fino al 10% delle donne over 60, si associa spesso a sonnolenza, aumento di peso e difficoltà cognitive. Da non trascurare nemmeno il ruolo dell’obesità, che può generare affaticamento non solo per motivi meccanici ma anche per squilibri metabolici.

Lavorare stanca (sul serio)

Il problema non risparmia l’ambiente lavorativo: secondo il National Safety Council americano, il 97% dei lavoratori è esposto a fattori di rischio per lo sviluppo di stanchezza cronica. E il 13% degli incidenti sul lavoro ne è una diretta conseguenza. A soffrirne di più sono le donne, gli over 65, e alcune categorie professionali come insegnanti, infermieri, programmatori e manager.

Le soluzioni? Interventi aziendali sul benessere e, soprattutto, politiche che facilitino la conciliazione tra vita privata e lavoro. Perché ricaricare davvero le energie — oggi lo sappiamo — è questione di equilibrio. Non solo biologico, ma anche mentale, relazionale e sociale.