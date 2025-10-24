Perugia. Primantenna: questa sera protagonista la marchigiana Marialuna al “Venerdiretta”

Proseguono le grandi interviste del format radiofonico Venerdiretta di Primantenna, e questa sera sarà il turno di una giovane artista che già fa parlare di sé: Marialuna.

Classe 2002 e originaria delle Marche, Marialuna è un’artista già affermata nel panorama musicale giovanile. Nonostante la giovane età, ha partecipato a numerosi concorsi e contest musicali, ottenendo risultati eccellenti, e vanta collaborazioni con artisti di rilievo come Annalisa, Minetti e Demo Morselli.

Dalle ore 21:00 i microfoni di Venerdiretta ospiteranno Marialuna, che racconterà la sua vita artistica, i suoi brani e il percorso che l’ha portata a emergere nel mondo della musica.

L’appuntamento è su www.primantennafm.com, per conoscere da vicino una delle giovani promesse della musica italiana.