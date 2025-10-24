“Ok, il prezzo è giusto!” torna in tv: previsto il ritorno su Rai a gennaio 2026

Il celebre game show “Ok, il prezzo è giusto!”, uno dei programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana, tornerà sugli schermi il prossimo gennaio, questa volta sulle reti Rai. La conferma arriva dai listini di Rai Pubblicità, dove lo show figura tra le proposte per la prima serata del nuovo anno.

Ancora non è ufficiale chi condurrà il programma: secondo le prime indiscrezioni, non sarà Iva Zanicchi a prendere il timone, mentre il nome di Flavio Insinna circola come possibile nuovo padrone di casa.

Il ritorno di “Ok, il prezzo è giusto!” non coinvolgerà la fascia preserale, che resterà occupata da programmi come “L’Eredità” e “Affari tuoi”. Al momento non è stata definita la collocazione precisa in palinsesto, ma è chiaro che lo show rappresenterà la risposta di Rai al recente ritorno di “La ruota della fortuna” su Mediaset.

Un classico della televisione italiana

“Ok, il prezzo è giusto!” è stato trasmesso per la prima volta nel 1983 su Italia 1 e successivamente su Canale 5, prendendo ispirazione dal format americano The Price Is Right. Il gioco vedeva i concorrenti cercare di indovinare il prezzo esatto di vari prodotti, dagli elettrodomestici alle automobili, per vincere premi di grande valore.

Il programma ha avuto al timone volti amatissimi come Gigi Sabani, Iva Zanicchi ed Emanuela Folliero, diventando un vero e proprio cult grazie alla sua atmosfera allegra, ai colori vivaci dello studio e all’entusiasmo contagioso del pubblico.

Ancora oggi, “Ok, il prezzo è giusto!” è ricordato come un simbolo della televisione leggera e spensierata degli anni ’80 e ’90, e il suo ritorno promette di riportare in scena quell’energia che lo rese un’icona della tv italiana.