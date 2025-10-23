Novità nel mondo della TV: aggiornamento della numerazione dei canali del digitale terrestre

Spettacolo, Televisione

Mercoledì 22 ottobre 2025 il digitale terrestre ha subito un aggiornamento generale della numerazione dei canali. La modifica interessa principalmente le emittenti oltre il numero 50, mentre le principali reti nazionali mantengono le posizioni consolidate. L’aggiornamento punta a rendere più coerente e ordinata la lista delle stazioni, facilitando la navigazione per gli utenti.

Lista aggiornata dei canali principali

  1. Rai 1 HD
  2. Rai 2 HD
  3. Rai 3 TGR Regione
  4. Rete4 HD
  5. Canale5 HD
  6. Italia1 HD
  7. LA7 HD
  8. TV8 HD
  9. NOVE
  10. Emittente locale
  11. Emittente locale
  12. Emittente locale
  13. Emittente locale
  14. Emittente locale
  15. Emittente locale
  16. Emittente locale
  17. Emittente locale
  18. Emittente locale
  19. Emittente locale
  20. 20Mediaset HD
  21. Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD
  22. Iris HD
  23. Rai 5
  24. Rai Movie HD
  25. Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD
  26. Cielo
  27. 27Twentyseven HD
  28. TV2000
  29. LA7CINEMA
  30. La5 HD
  31. Real Time
  32. QVC HD
  33. Food Network
  34. Cine34 HD
  35. Focus HD
  36. RTL 102.5
  37. Discovery
  38. GIALLO
  39. TOPcrime HD
  40. Boing HD
  41. K2
  42. Rai Gulp
  43. Rai YoYo
  44. frisbee
  45. Boing Plus
  46. Cartoonito HD
  47. Super!
  48. Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD
  49. Mediaset Italia2 HD
  50. Sky TG24
  51. TGCOM24 HD
  52. DMAX
  53. Italia 53 (Casa Italia 53)
  54. Rai Storia HD
  55. Mediaset Extra HD
  56. HGTV – Home&Garden
  57. Rai Scuola HD
  58. Rai Sport HD
  59. Motor Trend
  60. SPORTITALIA HD
  61. iL61
  62. DONNA SPORT TV (DONNA TV)
  63. CS24.LIVE (CANALE 63)
  64. SUPERTENNIS
  65. ALMA TV
  66. RADIO 105
  67. R101 TV
  68. BOM CHANNEL
  69. Deejay TV HD
  70. RadioItaliaTV
  71. France 24 HD (Valle d’Aosta)
  72. RTS Un HD (Valle d’Aosta)
  73. TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)
  74. Rai 4K Test
  75. Rai 4K
  76. Rai 3 HD
  77. Rete4 HD
  78. Canale5 HD
  79. Italia1 HD
  80. LA7 HD
  81. TV8 HD
  82. NOVE
  83. 20Mediaset HD
  84. ITALIA 121
  85. CANALE 122
  86. ITALIA CHANNEL
  87. ARTE ITALIA 124
  88. ARTE ITALIA 125
  89. ITALIA 126
  90. ITALIA 127
  91. GOLD TV ITALIA
  92. LA 4 ITALIA
  93. CHANNEL 24
  94. RETE ITALIA
  95. LINEAGEM
  96. ArteIN
  97. ITALIA 134
  98. ITALIA 135
  99. ITALIA 136
  100. LUXURY CHANNEL 137
  101. TELECAMPIONE
  102. DELUXE 139
  103. STARMARKET
  104. Italia 141 (Italia 53)
  105. ITALIA 142 (ITALIA 136)
  106. ITALIA 143 (ITALIA 135)
  107. CANALE 144 (CANALE 162)
  108. PADRE PIO TV
  109. Rai Scuola HD
  110. FIRE TV
  111. ITALIA 148 (ITALIA 127)
  112. PRIMASET
  113. Italia 150 (Italia 53)
  114. EQUtv
  115. Tesory Channel
  116. TV 153 (STARMARKET)
  117. ITALIA 154 (ITALIA 136)
  118. ITALIA 155 (ITALIA 134)
  119. ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124)
  120. FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD)
  121. RADIO KISS KISS TV
  122. ITALIA 159 (ITALIA 127)
  123. ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125)
  124. ITALIA 161 (ITALIA 121)
  125. CANALE 162
  126. CANALE 163 (ODEON 24)
  127. ITALIA 164 (ITALIA 134)
  128. Canale 165 (FASCINO TV 165)
  129. ORLERTV
  130. VH1
  131. CANALE168
  132. CANALE169
  133. PRIMA FREE
  134. L’aggiornamento riguarda anche i canali tematici, radiofonici e test, con una nuova disposizione che punta a rendere più semplice l’accesso alle emittenti locali, nazionali e internazionali.