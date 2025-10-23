Novità nel mondo della TV: aggiornamento della numerazione dei canali del digitale terrestre
Mercoledì 22 ottobre 2025 il digitale terrestre ha subito un aggiornamento generale della numerazione dei canali. La modifica interessa principalmente le emittenti oltre il numero 50, mentre le principali reti nazionali mantengono le posizioni consolidate. L’aggiornamento punta a rendere più coerente e ordinata la lista delle stazioni, facilitando la navigazione per gli utenti.
Lista aggiornata dei canali principali
- Rai 1 HD
- Rai 2 HD
- Rai 3 TGR Regione
- Rete4 HD
- Canale5 HD
- Italia1 HD
- LA7 HD
- TV8 HD
- NOVE
- Emittente locale
- Emittente locale
- Emittente locale
- Emittente locale
- Emittente locale
- Emittente locale
- Emittente locale
- Emittente locale
- Emittente locale
- Emittente locale
- 20Mediaset HD
- Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD
- Iris HD
- Rai 5
- Rai Movie HD
- Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD
- Cielo
- 27Twentyseven HD
- TV2000
- LA7CINEMA
- La5 HD
- Real Time
- QVC HD
- Food Network
- Cine34 HD
- Focus HD
- RTL 102.5
- Discovery
- GIALLO
- TOPcrime HD
- Boing HD
- K2
- Rai Gulp
- Rai YoYo
- frisbee
- Boing Plus
- Cartoonito HD
- Super!
- Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD
- Mediaset Italia2 HD
- Sky TG24
- TGCOM24 HD
- DMAX
- Italia 53 (Casa Italia 53)
- Rai Storia HD
- Mediaset Extra HD
- HGTV – Home&Garden
- Rai Scuola HD
- Rai Sport HD
- Motor Trend
- SPORTITALIA HD
- iL61
- DONNA SPORT TV (DONNA TV)
- CS24.LIVE (CANALE 63)
- SUPERTENNIS
- ALMA TV
- RADIO 105
- R101 TV
- BOM CHANNEL
- Deejay TV HD
- RadioItaliaTV
- France 24 HD (Valle d’Aosta)
- RTS Un HD (Valle d’Aosta)
- TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)
- Rai 4K Test
- Rai 4K
- Rai 3 HD
- Rete4 HD
- Canale5 HD
- Italia1 HD
- LA7 HD
- TV8 HD
- NOVE
- 20Mediaset HD
- ITALIA 121
- CANALE 122
- ITALIA CHANNEL
- ARTE ITALIA 124
- ARTE ITALIA 125
- ITALIA 126
- ITALIA 127
- GOLD TV ITALIA
- LA 4 ITALIA
- CHANNEL 24
- RETE ITALIA
- LINEAGEM
- ArteIN
- ITALIA 134
- ITALIA 135
- ITALIA 136
- LUXURY CHANNEL 137
- TELECAMPIONE
- DELUXE 139
- STARMARKET
- Italia 141 (Italia 53)
- ITALIA 142 (ITALIA 136)
- ITALIA 143 (ITALIA 135)
- CANALE 144 (CANALE 162)
- PADRE PIO TV
- Rai Scuola HD
- FIRE TV
- ITALIA 148 (ITALIA 127)
- PRIMASET
- Italia 150 (Italia 53)
- EQUtv
- Tesory Channel
- TV 153 (STARMARKET)
- ITALIA 154 (ITALIA 136)
- ITALIA 155 (ITALIA 134)
- ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124)
- FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD)
- RADIO KISS KISS TV
- ITALIA 159 (ITALIA 127)
- ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125)
- ITALIA 161 (ITALIA 121)
- CANALE 162
- CANALE 163 (ODEON 24)
- ITALIA 164 (ITALIA 134)
- Canale 165 (FASCINO TV 165)
- ORLERTV
- VH1
- CANALE168
- CANALE169
- PRIMA FREE
- L’aggiornamento riguarda anche i canali tematici, radiofonici e test, con una nuova disposizione che punta a rendere più semplice l’accesso alle emittenti locali, nazionali e internazionali.