Maltempo a Perugia: a Ponte San Giovanni due automobilisti salvati da alberi caduti

Un violento maltempo ha investito la provincia di Perugia, causando disagi diffusi e richiedendo un intenso impegno da parte dei Vigili del Fuoco. Al momento, sono circa 20 gli interventi in corso, mentre oltre 40 richieste di soccorso restano in attesa di essere evase.

Il Comando dei Vigili del Fuoco ha potenziato il dispositivo di soccorso richiamando in servizio tutto il personale disponibile per far fronte all’emergenza. Gli interventi principali riguardano allagamenti e la rimozione di rami e alberi caduti sulla viabilità, che hanno creato difficoltà alla circolazione stradale.

Le zone più colpite risultano quelle di Perugia, in particolare il quartiere di Ponte San Giovanni, dove due automobilisti sono stati tratti in salvo dopo che degli alberi erano precipitati sulle loro auto. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite.

Le autorità locali invitano i cittadini alla massima prudenza e a evitare spostamenti non necessari fino al termine dell’ondata di maltempo.