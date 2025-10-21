Festival del Sud: Domenico Nardo modera l’incontro con Pino Cinquegrana, celebrata l’identità calabrese attraverso la cipolla di Tropea

Si è tenuto oggi, nella Sala Teatrino del Valentianum di Vibo Valentia, uno degli appuntamenti più significativi del Festival del Sud. Protagonista dell’incontro è stato l’antropologo Pino Cinquegrana, autore del volume “Oro Rosso di Calabria” edito da Libritalia, in dialogo con Domenico Nardo, che ha moderato e guidato la conversazione.

L’evento ha offerto un intenso momento di riflessione sul valore simbolico e culturale della cipolla di Tropea, riconosciuta non solo come eccellenza gastronomica, ma come vero e proprio emblema identitario della Calabria, rappresentazione del lavoro, della tradizione e dell’orgoglio di un territorio che continua a raccontarsi attraverso i suoi prodotti e la sua gente.

«È stato un incontro partecipato e autentico – ha commentato Nardo – che ha saputo unire pensiero antropologico, memoria collettiva e amore per la nostra terra. La cipolla di Tropea è molto più di un prodotto: è il filo che intreccia generazioni, culture e comunità calabresi».

Il confronto, arricchito da immagini e testimonianze, ha messo in luce l’importanza di raccontare la Calabria con passione e responsabilità, valorizzando le storie che ne costituiscono l’anima più profonda.

Nardo ha voluto ringraziare gli organizzatori del Festival del Sud, l’Associazione Valentia, il presidente Anthony Lo Bianco, Enrico Buonanno, Simona Toma e tutto il team di Libritalia, oltre al professor Cinquegrana «per la profondità del suo intervento e per il valore del suo lavoro». Un incontro che ha ribadito la missione culturale del Festival: dare voce al Sud come luogo di creatività, pensiero e rinascita.