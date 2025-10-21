Tragedia sulla Jonio-Tirreno: tre vittime nello scontro tra un’auto e un autobus nei pressi di Gioiosa Jonica

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto nel primo pomeriggio di oggi la comunità di Serra San Bruno. Il bilancio è drammatico: tre persone hanno perso la vita, tra cui due coniugi, Salvatore Primerano, originario di Siderno, e Lucia Vellone, di Serra San Bruno, oltre al loro vicino di casa, Domenico Massa, 44 anni.

Il sinistro è avvenuto lungo la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Jonica. Secondo una prima ricostruzione, i tre viaggiavano a bordo di un’autovettura che, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrata violentemente con un autobus.

Uno dei feriti era stato soccorso in condizioni gravissime e trasferito d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, le forze dell’ordine e le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nel ripristino della circolazione. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, con deviazioni attivate lungo le arterie locali e indicazioni fornite direttamente sul posto.

L’intera comunità di Serra San Bruno è sotto choc per la tragedia che ha spezzato tre vite e lasciato un profondo dolore in quanti conoscevano le vittime.