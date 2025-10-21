Diastasi dei retti: cause, sintomi e trattamenti efficaci

La diastasi dei retti è una condizione che interessa la parete addominale e si verifica quando i muscoli retti dell’addome si separano lungo la linea mediana, causando una protrusione o rigonfiamento visibile nella zona centrale dell’addome. Questo disturbo, spesso sottovalutato, può avere conseguenze sia estetiche che funzionali, influendo sulla postura, sulla respirazione e sulla stabilità del core. In questo articolo esploreremo le cause, i sintomi e i trattamenti efficaci per la diastasi dei retti, con un approfondimento dedicato alle opzioni di cura disponibili a Milano con il Dott. Federico Fiori.

Cause della diastasi dei retti

La principale causa della diastasi dei retti addominali è l’aumento della pressione intra-addominale, che tende a separare i due muscoli centrali dell’addome.

Tra le cause più comuni troviamo:

Gravidanza, soprattutto nel terzo trimestre, quando l’utero si espande e distende la parete addominale;

Aumento di peso repentino o obesità;

Attività fisica intensa o errata, come esercizi addominali non eseguiti correttamente;

Interventi chirurgici addominali;

Predisposizione genetica e perdita di elasticità dei tessuti con l’età.

Sebbene sia più frequente nelle donne dopo la gravidanza, la diastasi può colpire anche gli uomini, soprattutto coloro che praticano sport o lavori pesanti che sollecitano eccessivamente l’addome.

Sintomi della diastasi dei retti

I sintomi della diastasi dei retti possono variare in intensità. In alcuni casi si presenta come un semplice problema estetico, mentre in altri può influenzare in modo significativo la qualità della vita. I principali segnali includono:

Presenza di una sporgenza o rigonfiamento centrale dell’addome, soprattutto durante sforzi o contrazioni;

Dolore o fastidio lombare dovuto a un indebolimento dei muscoli addominali;

Problemi posturali e difficoltà nel mantenere una posizione eretta;

Gonfiore addominale persistente o sensazione di “pancia rilassata”;

Nei casi più gravi, ernia ombelicale associata.

Un test semplice per riconoscere la diastasi consiste nel sdraiarsi e sollevare leggermente la testa: se si nota una “cresta” centrale o uno spazio anomalo tra i muscoli, è consigliabile rivolgersi a un medico specialista.

Trattamenti efficaci per la diastasi dei retti

Il trattamento della diastasi dei retti addominali dipende dalla gravità del disturbo. Nei casi lievi, un percorso fisioterapico mirato può portare a ottimi risultati. Gli esercizi di rinforzo del pavimento pelvico e del muscolo trasverso dell’addome aiutano a migliorare la tonicità e ridurre la separazione.

Nei casi più complessi, la soluzione più efficace è l’intervento chirurgico, chiamato plicatura dei retti addominali. Questa procedura, spesso associata all’addominoplastica, consente di riavvicinare i muscoli e rinforzare la parete addominale, restituendo un addome piatto e compatto.

Il Dott. Federico Fiori, chirurgo plastico a Milano, utilizza tecniche avanzate e minimamente invasive per garantire risultati funzionali ed estetici ottimali, riducendo al minimo i tempi di recupero.

Conclusioni

La diastasi dei retti non è soltanto un problema estetico: se trascurata, può compromettere la postura, la respirazione e la stabilità del corpo. Riconoscerne i sintomi e affidarsi a un professionista qualificato è fondamentale per ottenere un trattamento efficace e duraturo.

