Alice Blasi: “Ognuno per le sue” e la delicatezza del lasciar andare

Con “Ognuno per le sue”, Alice Blasi firma una delle sue prove più intime e mature, un brano che affronta il tema del distacco non con rabbia o rimpianto, ma con consapevolezza e delicatezza. La cantautrice trasforma la fine di un amore in un atto di rispetto, raccontando il momento in cui due persone si scoprono troppo distanti nei loro mondi interiori per potersi ancora incontrare davvero. È una canzone sospesa tra malinconia e luce, dove la solitudine diventa occasione di rinascita e la libertà si tinge di dolce nostalgia.

Attraverso immagini poetiche come “stelle che non brillano mai in due”, Alice restituisce l’essenza di un legame che, pur terminando, lascia spazio alla crescita personale e alla possibilità di ritrovare se stessi.

Nel suo racconto, ogni nota di chitarra sembra custodire un frammento di verità, mentre la voce – delicata ma determinata – accompagna l’ascoltatore in un viaggio introspettivo che tocca corde universali.

In questa intervista per La Prima Pagina, Alice Blasi ci porta dentro il suo mondo creativo e umano: dal valore terapeutico della musica alle ispirazioni quotidiane, fino al ruolo fondamentale del maestro Edoardo Musumeci nel suo percorso formativo. Un incontro tra sensibilità, autenticità e desiderio di raccontare la vita nelle sue sfumature più sincere.

“Come stelle che non brillano mai in due”: questa immagine cosmica è un simbolo di solitudine o di libertà?

Questa frase descrive il momento in cui un legame non ci permette più di emergere o di far “brillare” chi è al nostro fianco.

Qui il distacco diventa un atto di amore per se stessi e per la persona che ci ha accompagnato, diventa un gesto di profonda comprensione e rispetto.

Personalmente ritengo quindi che la solitudine che questo può comportare diventa anche essa un atto di amore e rispetto per noi stessi, e di conseguenza per la nostra libertà di crescita e evoluzione.

Secondo te, la musica può aiutare a dare un senso alle scelte dolorose che compiamo nella vita reale?

Considero la musica come un mondo dove ogni emozione trova il suo posto, un mondo dove ognuno può riconoscersi nelle diverse sfumature.

La musica nella mia vita mi ha aiutata a prendere tante decisioni, ci sono canzoni che mi hanno fatta sentire profondamente compresa, brani che considero un po’ come una casa.

Ed é anche per questo che ho cominciato a scrivere, quasi per restituire, anche solo in parte, tutto l’aiuto che mi é stato donato da quest’ultima.

Se dovessi trasformare “Ognuno per le sue” in un film o in un racconto, che storia avrebbe?

Ognuno per le sue, come racconta il video musicale, parlerebbe di due storie parallele unite da un sottile filo che simboleggia il grande amore che hanno vissuto, ma che in qualche modo non gli permette più di emergere e di esprimersi a pieno.

La chitarra è il tuo primo strumento: quanto è presente nel processo creativo di “Ognuno per le sue”?

Questo brano nasce proprio da qualche accordo “strimpellato” in uno di quei pomeriggio dove il tempo sembra non finire mai.

Nasce da accordi poco pensati e frasi appuntate sui margini dei libri.

Ti capita di partire da un giro di chitarra o da una melodia vocale per costruire un brano?

Personalmente non ho un procedimento preciso che seguo nella composizione.

La mia scrittura é molto spontanea e può nascere dalle note ai margini di un quaderno, da una singola nota, da un giro di accordi o anche da una melodia canticchiata nella testa.

Quanto è stato prezioso il ruolo del maestro Edoardo Musumeci nel tuo percorso formativo?

Edoardo per me é un grande insegnante di vita.

Grazie a lui ho imparato non solo la tecnica e la teoria musicale, ma specialmente l’importanza di ogni sfumatura di espressione e di ogni colore che la musica può avere.